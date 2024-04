Dei tjue første minuttane var utan store hendingar, men så sette Torjus Halsne ein støkk i alle då han sklei og blei liggjande i store smerter i sekstenmeteren på motsett banehalvdel. Han måtte hjelpast av banen og blei etter kvart henta av ambulanse.

– Situasjonen er uavklart, sa Jan Sigve Eike til Øyposten rett før pause:

– Han har veldig vondt, men eg vil ikkje spekulere i kor alvorleg det er. Det er beinet som er skada. Han fekk ein vriding då han skulle ta i mot ein pasning frå medspelar, men me veit ikkje om det er brot eller noko som har ryke.

Han lovar å gi Øyposten ein oppdatering når ein veit meir om korleis det går med spelaren.

– Han er ein viktig spelar, så eg håper at han ikkje vil miste heile sesongen, legg Eike til.

Torjus Halsne blei henta av ambulanse etter at han skada beinet etter 20 minuttar. Øyposten ønskjer han god betring. Foto: Silje Talgø Klakegg

Spennande avslutting

Resten av kampen blei spelt utan Halsne. Håkon Kavli sette ballen i mål etter 54 minuttar. Dermed låg Finnøy lenge føre og låg an til siger. Etter 73 og 88 minuttar klarte Mohamed Ibrahim Dawud og Isak Berge Espe å skåre for suldølingane til finnøybuane sin store skuffelse.

Volodymyr Povshuk redda æra til Finnøy i 90. minutt ved å sette ballen inn til 2–2. Dermed har Finnøy faktisk eit poeng etter berre to kampar denne sesongen. Det er vesentleg betre enn i fjor då dei heilt i slutten av sesongen karra til seg det einaste poenget for året.

Det kunne like så godt blitt siger til dei raudkledde her, for dei siste minuttane av kampen var prega av mange skot mot Suldal sitt mål. Dessverre var det ingen av dei som trefte nettet.

Det blei gule kort til Jarle Risanger Eike og Volodomyr Povshuk.

Rennesøy sine kvinner

Rennesøy sine kvinner gjekk på sitt første tap for sesongen måndag. Det blei 2–1 til Vidar 2 då rennesøykvinnene reiste til Lassa for å møte dei. Rennesøy sitt einaste mål blei skåra i første omgang av Vilde Bråthen Larsen. Det blei eit gult kort til Ane Mjelde Knutsen.

Rennesøy ligg no på ein fjerdeplass på tabellen, bak Randaberg, Brodd og Vidar 2. Berre ein siger skil fjerde- og førsteplassen så tidleg i sesongen.