Kickboksing er eit tilbod som FIL har hatt sidan oktober 2023. I dag tel gruppa rundt 20 deltakarar.

– I midten av mars kom utstyr til ein verdi av 50.000 kroner. Me har kjøpt inn boksehanskar, leggbeskyttarar og hjelmar og dessutan to boksesekker. Dette vil bidra til at tilbodet kan vidareutviklast og forbetrast, skriv Finnøy idrettslag på nettsida si.

– FIL innser at kickboksing mest sannsynleg ikkje vil bli like stort som fotball eller turn, men me er stolte over å kunne tilby noko som favner breidda i samfunnet vårt og gi eit tilbod til fleire, skriv dei vidare.

– Dette vil gi oss fleire mogelegheiter for konkurransar, kompetanseutvikling og samarbeid, seier Erik Torger Flesjå-Johansen, dagleg leiar i idrettslaget til Øyposten.

Det var rumenske Iulian Strugariu som tok initiativ til å starte opp med kickboksing på Finnøy i fjor.

– Gruppa trener tysdagar og fredagar i Finnøy fleirbrukshall, og me har plass til fleire medlem, seier Flesjå-Johansen:

– Gå inn på nettsida til Finnøy idrettslag eller ta kontakt med dagleg leiar.

Nettsida finn du på denne lenka.