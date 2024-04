Øyposten møtte eit spent Finnøylag på Eurekabanen torsdag kveld. Etter fjorårets sesong der dei klarte å hanke inn eit skarve poeng, lurte me på kva tankar dei har om denne sesongen.

Dei speler i år i 6. divisjon.

Korkje Aksel Reilstad eller Jan Sigve Eike ønskja å spå korleis denne sesongen vil bli.

– Me veit jo ikkje heilt kva me møter i år. Det er jo ein divisjon ned frå i fjor. Eg trur iallefall at det kan bli betre, sa Reilstad.

Eike var inne på dei same tankane.

– Det må jo bli betre enn i fjor. Men me kjenner ikkje laga, så det blir spennande å sjå korleis det går.

Slik var kampoppsettet då kampen mot Storhaug starta. Foto: Finnøy idrettslag

Slik var kampen

Første skåring kom frå Finnøy sin Torjus Halsne i niande minutt. Frå der gjekk det berre nedover. Åtte mål gjekk inn i motsett mål og kampen enda 1–8 til Storhaug.

Heldigvis for dei var dette berre første kamp i sesongen, så det blir nok av tid til å betre forma.

Neste kamp er heime mot Suldal torsdag 18. april. Lykke til.

Suldal vann forresten sin første kamp i sesongen mot nettopp Storhaug.

Fogn og Mastra

Måndag kveld spelte også A-laget til Fogn kamp i 7. divisjon. Dei reiste til SIF kunstgras og møtte Siddis 2. Dette gjekk heller ikkje så bra.

Kampen enda 9–1 til Siddis 2.

26. april skal Fogn spele ny kamp. Då får dei besøk av Madla 4.

Mastra blei måndag slått ut av Rogalandscupen etter eit tap på 1–8 mot Bogafjell. Betre blei det på torsdag, då dei vann 3–2 mot Sunde i 5. divisjonskampen.

Den neste kampen vil vere borte mot Våganes 18. april.

Kvinner på Rennesøy

Onsdag møtte øyane sitt einaste kvinnelag Vaulen heime i Vikevåg. Dette enda med 3–0 til Rennesøy. Laget speler i 4. divisjon for kvinner, og er nyoppstarta med ein relativt ung kamptropp.

Neste kamp vil spelast mot Randaberg 24. april. Også denne heime.

Lykke til, jenter!