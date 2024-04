Partileiar Olaug Bollestad i KrF har laga overskrifter etter at ho nyleg sa dette i ein podkast om korleis homofile har blitt handsama i partiet:

– Me har ikkje bare ei god historie, og så må me læra av den historia og vera store nok til å sei unnskyld.

Ei av dei som kunne trengt eit unnskyld er tidlegare Finnøy-ordførar Gro Skartveit, men ho meiner dette blei for ullent.

Slik i forbifarten

– Viss partileiaren verkeleg meiner noko med det ho seier, så må ho ta det opp i landsstyret slik at det kan koma ei offisiell unnskyldning. Me veit ikkje kor forankra dette utspelet er i partiet, seier Skartveit.

Bollestad legg i podkasten vekt på at menneskeverdet er konstant og at alle uavhengig av seksuell legning er velkomne i KrF. Skartveit reagerer på at unnskyldninga skal gjelde bare viss nokon har kjent det annleis.

– Bollestad bed om unnskyld for at folk opplevde at det ikkje var plass til dei. Du kan aldri be om unnskyld for kva andre opplever. Du kan bare be om unnskyld for det du konkret har gjort feil, seier Skartveit.

– Men innrømmer ikkje Bollestad at KrF har gjort feil når ho seier at dei må læra av historia?

– Det er det eg synest blir litt ullent, særleg når det kjem slik i forbifarten i ein podkast.

Rause folk i øyane

Skartveit sat i Stavanger bystyre for KrF då ho i 2001 gjorde det kjent at ho var blitt saman med ei dame. Då fekk ho høyra frå fleire i Rogaland at dette ikkje var foreineleg med å ha tillitsverv.

– Eg valde sjølv å gå ut av partiet, men det var etter tydelege signal om at eg ikkje ville få fornya tillit, seier Skartveit.

Då ho i 2011 blei ordførar i heimkommunen Finnøy, var det for Venstre:

– I dag lever me i ei heilt anna tid, men at alle uavhengig av seksuell legning er like velkomne i alle lokallag til å ha tillitsverv i KrF, kan ikkje partileiaren seia. Det er lokallaga som gjev tillit gjennom nominasjonar og val.

Då ho sat som ordførar i Finnøy opplevde ho mykje støtte.

– Eg fekk ei fantastisk mottaking i Finnøy. Det er mykje rause folk på dei øyane. Eg har mykje godt å seia om mange som går på bedehuset, og eg har framleis ei tru, sjølv om nokre prøva å ta den trua frå meg, seier Skartveit.

Ho bur i dag på Hundvåg og jobbar i Stavanger kommune som prosjektleiar i seksjon frivilligheit.