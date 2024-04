Stemninga stod i taket då Øyposten besøkte arrangementet på innbyggartorget. Det var sjølvaste «Di du vett» som stod for dei musikalske innslaga, og bandet tok dei rundt 20 frammøtte deltakarane med på ei tidsreise til ei rocka tid.

Di du vett består av Sveinung Tou (som tidlegare var tilsett som annonseseljar i Øyposten) og Gunnar Helgesen.

Dei som er 60+ i dag blei fødd rundt 50–60-talet, og dette blei gjenspegla i den musikalske menyen servert av duoen. Her var det rocka klassikarar som «Living next door to Alice» og «What a wonderful world» som var blant musikken denne generasjonen vaks opp saman med.

Då bandet spelte «Jag trudde änglarna fanns» var det ein heil gjeng som song med.

– Hadde de høyrd songen før? sa Tou til det engasjerte publikummet.

Det kom også innslag frå det relativ kjende bandet «The Beatles» som var elska av denne generasjonen då dei var unge.

Det var ikkje berre musikk på menyen. Til middag fekk dei servert okseragu.

– Den var grevla god, seier Solfrid Langbak som deltok på arrangementet.

Etter ein liten pause med musikk, var det tid for dessert, og Bygdakokken Joakim Wiborg serverte panna cotta med bjørnebær.

Til slutt måtte dei gi seg, fordi det var tid for kommunedelsutval i rommet ved sidan av. Viss ikkje politikarane hadde dukka opp, hadde dei nok framleis spelt.