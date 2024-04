Statens vegvesen si tilskotsordning skal betre trafikktryggleik for barn og unge gjennom å stimulere til lokalt arbeid for tryggare skulevegar og nærmiljø, skriv dei i avslagsbrevet.

Dei tre aktuelle prosjekta var følgjande:

Fortau og gangfelt i Finnøyvegen

Kiss and ride ved Buøy skule

Sti på Finnøy ved Ottohuset

Søknadsfristen var 1. november 2023, og i mars kom avslaget som gjeld alle tre.

«I den endelege behandlinga er søknadane deira ikkje prioritert innanfor disponibel budsjettramme» står det i brevet.

Når det gjeld oppgradering av stien ved Ottohuset, søkte kommunen om tilskot for å gjere denne meir attraktiv å velje framfor hovudvegen mellom Judaberg og Finnøy skule. Dei ønskja blant anna belysning på stien.

Også denne stien ønsker kommunen å utbetre, men dei fekk ikkje tilskot til dette. Håpet var at fleire barn ville gå denne vegen i staden for å følgje fylkesvegen når dei går til skulen. Foto: Silje Talgø Klakegg

Andre midlar

Rolf Øyvind Østefjells, prosjektleiar i Stavanger kommune seier til Øyposten at avslaget ikkje var grunngav, men at det totalt var 27 millionar kroner som alle kommunar kunne søkje om.

Det finst derimot andre stader å søkje om pengar til desse prosjekta.

– Me har ein årleg gjennomgang om kva prosjekt me vil søkje for FTU-midlar, legg han til:

– Dette er mindre prosjekt der kommunen forpliktar seg til å finansiere inntil 50 prosent av kostnadene. Prosjekta veljast ifrå trafikktryggleiksplanen og vektleggast ut frå det me meiner har mest målsemje og størst moglegheiter for å få midlar.

Han kan ikkje svare på om det er søkt om midlar til dette prosjektet frå Fylkestrafikkutvalet for 2024, men fristen for søknad om tiltak på fylkesveg er 15. juni. Det er altså framleis tid.

Dette prioriterte dei

Slik prioriterte Statens vegvesen søknadane:

Tiltak som gir tilrettelegging for sikker gåing og sykling til og frå skolen vil bli vektlagt.

Tiltaket inngår i etablering av hjertesone.

For større tiltak vil det vidare telje positivt om tiltaket inngår i ein kommunal trafikksikkerhetsplan.

Tiltak som forventast å gi varig effekt.

Tiltaket er delfinansiert av søker med minst 50 prosent.

Kriteria er i uprioritert rekkefølgje, og søkarane var alle norske kommunar som ønskja tiltak.

Vegvesenet poengterer i slutten av brevet at dei vonar at trafikktryggleik retta mot skuleveg og nærmiljø blir prioritert lokalt.

Blir provosert

Dette provoserer Ann Helen Sandvik som er leiar av Fåhagen velforeining. Ho er mor til ei jente i første klasse på Finnøy skule.

– Dei vel å ikkje vektlegge tilrettelegging for sikker gåing og sykling til og frå skulen her, seier ho til Øyposten:

– Det er ikkje trygt for ein liten førsteklassing å krysse vegen ut frå Fåhagen. Det er 50-sone og elevane ber heile ansvaret om det skulle gå gale. At foreldre heller vel å køyre elevane til skulen, fører til meir trafikk ved skulen, så det får ytterlegare konsekvensar for trafikktryggleiken at denne kryssinga ikkje blir prioritert.

Samstundes er ho glad for at kommunen visar at dei er bekymra for denne skulevegen.

– Det er synd at vegen er fylkesveg, for gjennom de gjentatte avslaga på tiltak for trygg kryssing av vegen, har fylket vist at dei ikkje bryr seg om at elevane her har trygg skuleveg. I tillegg kjem jo alle dei små som må krysse vegen for å besøke vener på fritida.

Det er ikkje så lett å finne ei luke å krysse vegen i. Alea har lært at ho skal lytte etter bilar før ho kryssar, men nokre av dei kjem så fort. Foto: Silje Talgø Klakegg

Ikkje berre barn

Ho legg til at det ikkje berre er barn som kryssar vegen her, og det er utrygt for alle som vil over.

– Men viss hensikta med ordninga var å legge til rette for sikker gåing til skulen, burde jo tiltak her vere midt i blinken, seier ho:

– Fylkeskommunen seier at folk kryssar over alt på strekninga, men dette er feil. Ein kryssar jo der kor det ikkje er autovern. At gangfelt gir falsk tryggleik fordi folk kryssar både før og etter gangfeltet kan dei gjerne ha rett i, men eg trur ikkje dei har vore på staden og sjølv sett korleis det ser ut. Det er ikkje mange stader det er logisk å krysse vegen her.

Finn andre tiltak

I tillegg poengterer ho at fylkeskommunen sjølv burde leite etter gode alternative tiltak om dei meiner at gangfelt er feil.

– Dei har to gangfelt ved skulen, og der køyrer ikkje ferjetrafikken forbi. På Reilstad er det undergang. Det verkar som at det har gått prestisje hjå fylkeskommunen i ikkje å gjere noko her.

Dei utdelte tilskota frå Statens vegvesen gjekk til tiltak som du finn på lista inne på denne nettsida.

For ordans skuld: i 2023 fekk Stavanger kommune tildelt midlar frå Fylkestrafikkutvalet til intensiv belysning på dei tre gangfelta i Lauvsnesvegen.

– At det skal vere vanskeleg å få gangfelt her når dei har sett opp gangfelt der, er ikkje logisk i det heile tatt. Trafikktala er omtrent dei same, berre at ferjetrafikken ikkje køyrer opp til fleirbrukshallen. Og det er gjerne dei som skal rekke ferja som har det travelt, seier Sandvik:

– Opphøgd gangfelt er eit verkemiddel som vil få bilistane til å dempe farten, og dei ser det ut som at me må vente på til etter at det har skjedd ei ulukke.

Statens Vegvesen

Ingrid Dahl i Statens vegvesen forklarer avslaget slik: «Disse tre søknadene nådde dessverre ikkje opp med tanke på krav til søknad og kor klar prosjekta ser ut til å vere for utførelse».

Vidare skriv dei at fleire gode prosjekt måtte avvisast på grunn av at pengepotten ikkje var stor nok til å dekke alt som blei søkt om.