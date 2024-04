– Me håpar at det nye systemet er klart frå måndag 15. april, skriv kommunikasjonssjef Jon Dagsland i Kolumbus i ein mail til Øyposten.

Ifølgje vedtaket i Rogaland fylkesting den 20. februar skulle betaling på ferjene bli gjeninnført seinast 1. april.

– Årsaka til at dette har tatt noko tid, er at me har fått eit komplett billetteringssystem der ferjemannskapet kan skanna bilskilt med mobiltelefonen og derfrå utføre betaling via kort, faktura eller autopass-ordninga, skriv Dagsland:

– For å innføra dette er det ganske mykje som må på plass både internt i Kolumbus, hos leverandør og hos tredjepartsleverandørar som Nets og Statens vegvesen.

At fylkestinget i Rogaland tidlegare i vinter vedtok å gjeninnføra betaling på ferjene har vore særs omstridt langt opp i det politiske systemet. Grunnen er at staten har overført pengar til fylka med klar intensjon frå regjeringa om at ferjesamband av typen Finnøy-sambandet skal vera gratis.

Fotgjengarar og syklistar skal få reisa gratis òg etter 15. april. Køyretøy må betala kring 75 prosent av takstane som var før ferjene blei gratis hausten 2022, er det sagt tidlegare. Øyposten har etterspurd dei eksakte pristabellane, men ventar framleis på svar.