Det britiske PR-programmet Travel & Hospitality Awards har kåra Fjordbris hotell i Østhusvik til «Årets Hotell & Restaurant i Norge». Det er hotellet sjølv som melder dette i ei pressemelding fredag.

– Me er glade for å bli lagt merke til, og det er med stor glede me tek imot denne prestisjetunge utmerkinga, seier hotellsjef Marianne Vilhelmine Andreassen.

Ligg fint til

Den britiske prisutdelaren byggjer på tilbakemelding frå gjestene. Kor mange hotell og restaurantar i Norge som har vore med i vurderinga, er ukjent.

Uansett er prisen ei fjør i hatten til hotellet som i fjor blei pussa kraftig opp etter å ha fått nye eigarar. Då Øyposten var innom fredag ettermiddag, møtte me restaurantsjef Ulrika Andersson.

Gjestene på Fjordbris hotell har kort veg til sjøen. Foto: Sigbjørn Høidalen

– Det mest spesielle her er nok plasseringa rett ved sjøen, og at me lagar kortreist mat og alt frå botnen av. Når me har fiskesuppe, lagar me krafta sjølv, seier Andersson.

Ho har vore i bransjen i 25 år, men på Fjordbris bare sidan mars i fjor.

Variert kvardag

Hotellet har 17 bueiningar og opp mot 60 sengeplassar totalt. Heile denne veka har det vore bedrifter og andre innom på kurs, medan det fredag kveld er krimfestival.

– Eg likar at det heile tida skjer nye ting. Eg kunne ikkje hatt ein vanleg ni til fire-jobb på kontor, seier Andersson.

I tillegg til å vere restaurantsjef og bookingansvarleg er ho utdanna sommelier, det vil seie at ho kan gje gode råd om vin.

Fjordbris hotell er eigd av Cato Østerhus og Joar Gangenes.