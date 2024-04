Sidan januar har Silke Ullrich vore konstituert landbrukssjef, men no er stilling på nytt lyst ut.

Anne Woie, næringssjef i Stavanger kommune, håpar at mange vil søke på stillinga, og fortel at det er ein viktig jobb som er ledig.

– Dette må vere landets mest spennande landsbrukssjefstilling, seier ho.

– Landbruket i Stavanger kommune er svært variert, frå deltidsbonden på Ombo til dei store veksthusa med mange tilsette. I sist søknadsrunde var det gode søkarar, men me ønskjer eit breiare utval.

Viktig for mange

Ho legg til at jobben som landbrukssjef i kommunen er viktig for både bønder og veksthusnæringa.

«Som landbrukssjef i Stavanger får du ein unik mogelegheit til å fremme lokal matproduksjon og er ein nøkkelspelar i vårt arbeid med å oppnå ambisiøse klimamål» står det i utlysinga.

– Landbruket er ikkje lenger berre viktig for matproduksjonen. Det er også ei viktig brikke i beredskapssituasjonen, seier Woie vidare.

Landbrukskontoret i Stavanger kommune er organisert under næringsavdeling.

– Slik står stillinga i spenn mellom det forvaltningsmessige og landbruksmessige, og ein arbeider i handlingsrommet dette gir, legg ho til.

Geir Helge Rygg hadde sin siste dag som landbrukssjef i desember. Foto: Sigbjørn Høidalen

Må på plass

Sissel Marie Bjerga er leiar i Finnøy kommunedelsutval, og meiner at dette er ein viktig stilling å få på plass.

– Stavanger kommune er blitt store på mykje etter samanslåinga med Rennesøy og Finnøy, til dømes på sau, egg og tomatar, seier ho.

Ho tilføyer:

– Når Stavanger kommune med stoltheit kan kalle seg for beste vertskapskommune næringslivet etter kåring i 2019, og no er blitt ein stor landbrukskommune, då må kommunen og ha mål om å vere den beste vertskapskommunen for bonden. Dette er eit stort mål å leie etter for ein ny landbrukssjef. Me i kommunedelsutvalet var glade for at den nyleg vedtatte handlingsplanen for landbruket i kommunen er så offensiv, og at den tar høgde for at mykje endrar seg raskt i denne næringa. Då må ein vere tett på, og nytte moglegheitsrommet som ligg i garden som ressurs.

– Det er ein kjekk stilling i eit sterkt fagmiljø, seier Woie:

– Visjonen til Stavanger kommune er «Me skaper fellesskap» og her må me finne nokon som kan leie landbruket inn i denne visjonen.

Ho legg til:

– Dessutan er jo Stavanger kommune Norges matby nummer 1. Restaurantar takkar for råvarene som kjem frå landbruket i kommunen, og me er store på kortreist mat.

Tiltak for miljø

Temaplan for klima og miljø i landbruket beskriv tiltak som landbruket og kommunen skal gjere for å redusere landbruket sitt klima – og miljøavtrykk, redusere matsvinn og knytte matprodusentar og forbrukarar tettare saman.

Denne temaplanen er eit viktig verktøy for leiaren av landbruksavdelinga i kommunen.

– Ein vil også jobbe opp mot dei som vil noko i landbruket. Nokon vil kanskje starte opp med noko nytt, andre treng at kommunen legg til rette for at dei skal få til noko innanfor krava i landbruket. Då er landbrukskontoret eit godt utgangspunkt, seier Woie.

Søknadsfristen går ut 30. april.

– Løp og søk, avsluttar ho.