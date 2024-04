Bønder i Finnøy og Rennesøy må allereie i dag eksportera husdyrgjødsel til Austlandet fordi dei ikkje har nok spreieareal. Kva då når staten strammar inn arealkrava endå meir?

– Planane om biogassanlegg kan løysa mykje. Så kan me endra fôringa for å få mindre fosfor i gjødsla, seier leiar Erik Haraldseid Bleie i Finnøy bondelag:

– Eg trur me skal finna løysingar på dette utan at me treng å trappa ned.

Vil merka det

Konstituert landbrukssjef Silke Dorothee Ullrich i Stavanger kommune trur dei nye reglane vil få ein god del å seia for det lokale landbruket.

– Me har mykje husdyrgjødsel her ute, og det blir allereie eksportert ein del. Me har dessutan ein god del innmarksbeite, der innskjerpinga ser ut til å bli ekstra stor, seier Ullrich.

Konstituert landbrukssjef Silke Dorothee Ullrich i Stavanger kommune. Foto: Sigbjørn Høidalen

Høyringsforslaget på nærare 80 sider kom rett før påske, og ho har ikkje fått sett seg inn i alle detaljar:

– Regelverket er nokså komplisert, og me må grava oss djupt ned i det for å finna ut kva det vil få å seia. Landbrukskontora i Rogaland skal ha eit fellesmøte om saka seinare i april.

Forslag til nye gjødselreglar Vis mer ↓ Landbruks- og matdepartementet har ute på høyring eit forslag til ny forskrift for lagring og bruk av gjødsel. Høyringsfristen er 20. juni.

Dagens krav til husdyrgjødsel er maksimalt 3,5 kilo fosfor per dekar per år. For Rogaland foreslår departementet ny maksgrense på 3,1 kilo frå år null, 3,0 kilo etter fire år og 2,7 kilo etter åtte år.

På innmarksbeite skal det over heile landet maksimalt kunne spreiast 2 kilo fosfor per dekar per år.

Forslaget seier vidare at spreiing av organisk gjødsel må skje i perioden 1. mars til 1. september. Kjelde: Landbruks- og matdepartementet

Høyringsfristen er 20. juni, så Ullrich har litt tid på seg.

Rogaland i særklasse

Målet med skjerping er å redusera avrenninga av fosfor frå dyrka mark. Fosfor kan gje stor algevekst i vatn og vassdrag, som er uheldig for miljøet. Problemet med dette er størst i jordbruksdominerte nedbørsfelt på Austlandet, Vestlandet og i Trøndelag. Vassdrag i Rogaland syner teikn til ei meir positiv utvikling, står det i høyringsskrivet frå departementet.

Rogaland har i særklasse størst grasavlingar per dekar, står det vidare. Departementet foreslår difor eigne reglar for Rogaland som tillèt at bøndene her kan spreia meir fosfor.

Elles er det slik at gjødsel frå dyr som et mykje kraftfôr inneheld mest fosfor. Gjødsel frå fjørfe inneheld ti gonger meir fosfor enn blautgjødsel frå storfe, les me i ein rapport frå Bioforsk. Det er særleg fjørfebønder i øyane som i dag må senda gjødsel til Austlandet.

Greitt i balanse

Erik Haraldseid Bleie har kring 30 mjølkekyr, litt oksar og 80 vinterfôra sauer som snart skal lemma heime på garden Berge sør på Finnøy. Som reglane er i dag er han greitt i balanse med gjødsla.

Planane om ein biogassfabrikk på Finnøy er han positiv til av fleire grunnar.

– Eit biogassanlegg kan ta ut fosfor frå gjødsla og samstundes drepa ugras. Eg trur det kan bli bra. Det einaste er at me må ha meir lager kring på gardane, for å ha til både den gjødsla me skal senda og den me får tilbake, seier Bleie.

Både på Finnøy og Mosterøy blir det jobba seriøst med å få etablert biogassanlegg.

Bondelagsleiaren på Finnøy ser føre seg at bondelaga i Rogaland lagar ein felles uttale til dei nye gjødselreglane, sidan utfordringane er nokså like på tvers av fylket.