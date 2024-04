I helga har ein ivrig dugnadsgjeng vore i arbeid medan Restauration har stått på slippen til Ryfylke Trebåtbyggjeri. Dei har tatt ned løpande rigg, olje tauverk og blokker, gått over naglane og botnsmørt heile båten. Tysdag skal båten på sjøen att, og i heile mai skal den liggja i Vågen i Stavanger.

Tidlegare i veka blei det kjent kven som får vera med på den store jubileumsturen neste år, som markerer 200-årsjubileet for norsk utvandring til Amerika.

Med heile vegen

Her er dei som vil utgjera grunnbemanninga, som blir med på heile seglasen frå Stavanger til New York:

Kjell-Morten Ronæs (skipper)

Halvor Håvarstein (bestmann)

Cato Østerhus

Aslak Bråtveit (lege)

Jørn Bjørn Augestad

Kirk Mies

– Eg gler meg. Dette blir ei unik oppleving, seier Aslak Bråtveit.

Aslak Bråtveit går over naglane i skroget til Restauration. Foto: Sigbjørn Høidalen

Han er ein av dei som har jobba mykje dugnad på båten, og han har vore med på fleire turar til Shetland tidlegare. Han har dessutan eigen seglbåt på Finnøy og har gjennom eit langt yrkesliv vore lege i øyane, så han har mykje nyttig erfaring.

Første etappe

Desse blir med heilt i starten frå Stavanger til Kvitsøy:

Einar Jørgensen

Signy Bråtveit

Ann Irene Sem-Henriksen

Tony Berle

Erling Reilstad

Einar Jørgensen frå Mosterøy er dugnadssjef på Restuauration og blir med på jubileumsturen frå Stavanger til Falmouth i Cornwall. Foto: Sigbjørn Høidalen

Desse blir med frå Kvitsøy til Falmouth på sørvestspissen av England:

Ann Irene Sem-Henriksen

Kjell-Arne Auestad

Einar Jørgensen

Erling Reilstad

Signy Bråtveit

Signy Bråtveit blir til liks med Einar Jørgensen med frå Stavanger til Falmouth. Foto: Sigbjørn Høidalen

Ut i Atlantaren

Desse blir med frå Falmouth til Madeira:

Ann Irene Sem-Henriksen

Kjell-Arne Auestad

Odd Kenneth Tollefsen

John Walter Andersen

Hilde Fjellstad

Desse blir med over Atlantaren frå Madeira til Nassau på Bahamas:

Oveig Engelsvoll

Nils Helge Golf

Trygve Spanne

Arvid Mørk

Gøran Mykland

Fleire får sjansen

– Kven som mønstrar på i Nord-Amerika er ikkje bestemt ennå, seier leiar Ann Irene Sem-Henriksen i Restauration Venneforening:

– Båten er godkjent for 35 passasjerar, men me søkjer om å vera 54 under innseglinga til New York, som dei var i 1825.

Sjølv blir ho med i starten av turen til Madeira, og på det siste strekket frå Friheitsstatuen på Liberty Island til New York. På sjarmøretappen blir òg truleg Liv Ullmann med, som har teke på seg rolla som Restauration sin Høye Beskytter.

Båten har bare elleve sengeplassar, som avgrensar kor mange som blir med over ope hav.