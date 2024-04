– Betaling i Ryfylkesambandet startar måndag 15. april, som følgje av vedtaket i fylkestinget 20. februar, seier kommunikasjonssjef Jon Dagsland i Kolumbus.

Innkrevjinga blir kopla til Autopass-ordninga. Ferjekonduktørane skannar bilskilt med mobiltelefonen og det meste skal gå automatisk.

– Dei fleste bileigarar i dette landet har ei Autopass-brikke, og då blir det null ekstra arbeid å ta ferje, seier Dagsland.

Med litt ekstra arbeid i forkant, gjennom å opprette ein forskotsavtale, kan du likevel spara 50 prosent.

Rabatt med forskot

Prisane for dei ulike ferjestrekka finn du på nettsida autopassferje.no, der du kan velja Rogaland og få opp alle ferjesambanda i fylket. På denne nettsida kan du òg oppretta forskotsavtale som gir 50 prosent rabatt for privatkundar og 40 prosent for bedrifter.

Gjeldande forskotsbeløp for køyretøy under åtte meter er 2000 kroner, går det fram.

Korleis dette opplegget fungerer blir forklart slik på nettsida:

«Når du oppretter en AutoPASS for ferje forskuddsavtale og betaler inn et forskuddsbeløp, får du en AutoPASS-ferjekonto. Ved ferjereiser leses brikken automatisk når du kjører på ferjen, og betalingen inkludert rabatt trekkes fra det innbetalte beløpet.»

Køyrer på høygir

At fylkestinget i vinter vedtok å gjeninnføra betaling på ferjene i Rogaland har vore særs omstridt. Ein som har sagt tydeleg frå ved fleire høve er Senterpartiet-politikar og mjølkebonde Birger Hetland på Helgøy.

– Eg køyrer siloballar det eg kan nå, seier Hetland:

– Den første dagen eg tek ferja etter at dei har innført betaling, kjem eg nok til å inngå ein forskotsavtale. Eg har ikkje råd til anna.

Han reknar med at det blir ein kortvarig periode med betaling, sidan regjeringa har sagt så tydeleg at ferjesamband av type Finnøy-sambandet skal vera gratis.

– Onsdag skal eg inn til Oslo og prate med kommunal- og distriktsminister Erling Sande om dette. Eg kjem til å sei klart ifrå kva mange øybuarar meiner, seier Hetland.

Lover ei løysing

Øyposten har spurd statssekretær Lars Vangen om status i saka på regjeringsnivå, og har fått dette svaret på tekstmelding:

«For det første må jeg si at jeg synes det er trist å se på her fra Oslo. Her har Rogaland fått penger av regjeringen for å innføre gratis ferje i Ryfylke, og så velger Høyre og KrF å stoppe det. Dette er først og fremst trist for alle som bor innover på øyene, jeg vet hvor viktig ferja er for dem, og dette tiltaket kunne gjort hverdagen enda enklere og gitt dem litt mer i lommeboka i en krevende tid.»

Vangen skriv vidare:

«Vi har tidligere varslet Rogaland fylkeskommune at dersom de ikke gjennomfører gratis ferje så vil vi vurdere om de skal miste pengene som var tiltenkt til det formålet. I dag har vi dessverre ingen andre måter å tvinge fylkeskommunen på til å innføre gratis ferje. Vi vurderer nå alternativene og vil komme tilbake med en løsning. Senterpartiets mål er fortsatt å gi gratis ferje til øybeboerne i Ryfylke.»

Aksjonsgruppa «Nei til fjerning av gratis ferje» hadde møte om saka torsdag kveld. Einskilde i gruppa har tidlegare varsla at det kan bli aktuelt med sivil ulydigheit.

– Me kjem ikkje til å gjera noko sprell måndag. Me jobbar inn mot regjeringa, og dei seier at dette skal me ordna, seier leiar Ole Olsen i aksjonsgruppa.