Mette Vabø (V) er leiar av utvalet. Foto: Skjermbilete frå KommuneTV

Då den raude politiske leiinga i haust blei bytta ut med ei blå leiing, blei det klart at skulematsystemet ville endrast. Etter klare tilbakemeldingar frå både skule og foreldre, valde den nye leiinga å gå vidare med tilbod om skulemat, sjølv om dei i utgangspunktet ikkje støtta tiltaket.

Den nye ordninga inneber at ikkje alle elevane får gratis skulemat lenger. Dei foreldra med høgast inntekt må betale for maten, og dei kan velje å ikkje vere med på ordninga.

Løyser ikkje utfordringa

Alle skulane i Finnøy og Rennesøy kommunedel er positive til å fortsetje med skulemat, ifølgje undersøkinga kommunen har gjennomført. Vikevåg skule har ikkje svara. 16 andre skular i kommunen har gitt tilbakemelding om at dei ikkje ønskjer å fortsetje med skulemat.

Dette er førebels vurderingar, og dei rektorane som ikkje ønskjer skulemat med ny ordning, melder tilbake at dei er redd dette vil føre til negative følgjer for det sosiale miljøet på skulane.

Nytt skilje

Lotte Hansgaard frå Arbeidarpartiet meiner at den nye ordninga ikkje løyser problemet som den gamle ordninga var innført for å førebyggje, nemleg utanforskap.

– Mange land har skulemat, men ingen har ei behovsprøvd ordning. Denne ordninga vil skape eit nytt skilje mellom oss og dei. Skulemat skaper samhald, seier ho under møtet:

– Det verkar som at fleirtalspartia trur at dette handlar om billige matpakkar. Det gjer det ikkje. Det handlar om fellesskap og felles opplevingar. Det er lov å tenkje seg om og å ta tilbakemeldingane som har kome frå skulane og elevane.

Foreslår å fortsette

Ho legg inn eit forslag om at skulematordninga skal fortsetje som i dag, og utvidast til å gjelde fleire skular.

– Det er 25 skular som har sagt ja til den nye ordninga. Nokon seier nei, og skal me då tvinge dei til å ta i bruk ei ordning dei ikkje vil ha? seier Mette Vabø frå Venstre.

– Mange av dei som ikkje vil vere med på den nye ordninga, vil ikkje vere med fordi dei er redde for at det skal skape utanforskap, svarer Hansgaard.

Ingrid Vikse frå Sosialistisk Venstreparti peiker på at innføringa av skulematen ikkje var eit tiltak som skulle gi fattige barn mat på skulen, men noko som skulle skape samhald.

– Dei seier nei til den nye ordninga, fordi den vil ekskludere mange barn, seier ho om rektorane som har takka nei til skulemat etter nytt system:

– I tillegg er dette problematisk med tanke på arbeidsplassane som skulekjøkkenet skapar. Dei som arbeider her, har vore bekymra for arbeidsplassane sine sidan valet.

Fleire skular

– Me har valt ei løysing med foreldrebetaling for at penger til skule skal kunne gå til andre ting som skulane treng. No får også fleire skular tilbod om mat enn dei skulane som får dei tre måltidene i dag. Skulane skal sjølv få lov til å velje om dette er eit tiltak dei har lyst til å nytte, seier Vabø vidare:

– Det er viktig for oss at dette blir enkelt for foreldra og skulane, og me vil justere ordninga etter tilbakemeldingar som måtte kome.

– Fritaksordninga er raus, og ein skal ha ganske høg inntekt for å måtte betale skulematen sjølv. For åleineforeldre er inntektsgrensa 750.000 og for foreldrepar er grensa 1.000.00. Dermed er det veldig mange barn som uansett vil få gratis skulemat, meiner Eirik Jåtten frå Høgre.

Montgomery Jacobsen frå Framstegspartiet seier at fleirtalspartia har gått for denne ordninga nettopp for å møte tilbakemeldingane frå skular.

– Me gjekk jo ikkje til val på gratis skulemat, men me vil likevel gå vidare med skulemat i ei anna ordning, nettopp fordi me ønskjer å lytte til dei som nyttar tilbodet.

Bryt med prinsipp

Fleire rektorar melder tilbake at dei meiner at skulemat med betaling bryt med gratisprinsippet i skulen. Kommunedirektøren meiner at det ikkje bryt med gratisprinsippet at berre ei gruppe elevar får gratis skulemat.

«Ei ordning der ein automatisk blir påmeldt og må reservere seg dersom ein ikkje ønskjer skulemat, vil vere i strid med gratisprinsippet. Eit aktivt samtykke frå foreldra om å få skulemat gjer at ordninga etter kommunedirektøren si vurdering ikkje bryt med gratisprinsippet i skulen» står det å lese i saka.

Dersom alle elevane deltek i ordninga, vil 12.573 av 16.749 elevar måtte betale for skulematen. Dette utgjer om lag 75 prosent av kommunen sine elevar. Dette er eit anslag frå kommunedirektøren.

Pris på ordninga

Ei prøveordning der ein startar på same volum som i dag, vil koste 22,7 millionar. Foreldrebetalinga vil utgjere 10,6 millionar.

Det vil også kome kostnadar på administrasjon av ordninga (påmelding, fakturering og friordning), og dette, kombinert med uvisse om eventuelle negative konsekvensar for skulemiljøet gjer at kommunedirektøren tilrår å gjennomføre ny skuleordning som ei prøveordning.

Denne anbefalinga blei ikkje lytta til av Utval for Helse- og Oppvekst. Med seks stemmer vedtok dei å gå inn for den nye ordninga, mot fem stemmer for å fortsetje med den gamle.