Det blei stort oppmøte av lokale aktørar innanfor næringsliv i Teal sine lokale på Judaberg.

– Dette er viktige møte, seier Jan Grimstad som er rådgivar ved Landbruks- og havbrukskontoret i Stavanger kommune, og som saman med blant anna Tom Egill Tobiassen er med på å arrangere desse møta:

– Her kan du forsterka og nettverket ditt, og slik skape meir potensial i næring som allereie finst i øyane. Spesielt viktig er det no når med er blitt ein del av ein større kommune. Me ønskjer å auka merksemda på alle dei flotte verksemdene som finst på øyane. Det blir så ofte slik at me ser forbi det som er nærast og ikkje legg merke til verdiar i nærleiken.

Han fortel at Næringsutvikling i øyriket blei danna nettopp for å etablere møtestader for næringsdrivande. Å vere gründer kan vere einsamt, og då er det fint å ha eit nettverk å dele idéar med.

– Det er jo ofte i samtalar med andre folk at dei beste idéane skapast, legg han til:

– Og denne gongen valde me å leggja arrangementet til TEAL sine lokaler på Judaberg nettopp fordi dei i Teal på denne måten bidreg til å skapa attraktive møteplassar for næringslivet.

Næringsutvikling i øyriket Vis mer ↓ Vi skaper treffpunkt for grundere, bønder og næringslivsleiarar i vårt distrikt for å skape et nettverk som styrker, ser og bruker kvarandre.

Vi skal samle, styrke og saman vokse.

Ved å bli medlem i NiØ får du invitasjon til treff, kurs og viktige samlingspunkt. Helt gratis!

NiØ drivast i samarbeid mellom Stavanger Kommune og lokale bedrifter Kjelde: niø.no

Kamilla Ruud er nok ikkje eit ukjend fjes for mange frå Finnøy, for det er her foreldra hennar kjem frå. Men no bur ho i Oslo og arbeider med merkevarebygging for Red Bull, noko ho gjer med både energi og utstråling.

Mange ulike bedriftar var representert på møtet der Kamilla Ruud fortalde korleis Red Bull tenkte i høve bygging av merkevara si.

– Det er ingenting tilfeldig i det me driv med, seier Ruud:

– Tanken bak Red Bull er at me gir energi og livsglede, og dette er forankra i alt me gjer. Det er ikkje berre sal av energidrikkboksane som er viktig for oss. Salet er berre eit av verktøya me har i prosessen der me som slagordet vårt seier; gir folk vinger!

Ny kunnskap

Journalisten var sjølv blant dei som lærte noko nytt om dette slagordet i dag. Ein ting er at energidrikken skal gi deg energi (og dermed vinger, på liksom), men merkevara sponsar til dømes store aktørar innanfor idrett for at dei skal nå lenger. Altså bidrar Red Bull også til vinger for utforkøyraren som vil nå verdstoppen og til rallykøyraren som reiser verda rundt for å delta i store konkurransar. Dei får utøvarar til å klatre høgare opp.

Lena Hebnes representerte Kaihuset. Ho trur ikkje at dei kjem til å strikke tau som kan nyttast til strikkhopp, men som Ruud presiserte i foredraget sitt; dei har også arrangement for mannen i gata. Ein må leggje seg på det nivået som passar ein best.

Ingvild Tobiassen deltok også på samlinga, sjølv om ho ikkje sit med planar om å finne opp noko nytt.

– Eg er lærer, og dette var god input for meg, seier ho og fortel om eit naturfagprosjekt der det ho lærte i dag kan vere nyttig å ta med til elevane:

– Det inspirerer. Det er alltid godt å få nye perspektiv, sjølv om det ikkje er direkte relatert til det ein jobbar med.

Publikum blei engasjert og stilte mange spørsmål etter foredraget med Kamilla Ruud frå Red Bull. Foto: Silje Talgø Klakegg

Sprø prosjekt

At Red Bull for ti år sidan sende ein astronaut opp i verdsrommet, er fordi dei marknadsførar seg som litt sprø.

– Me arrangerer også olabilkonkurransar, klippestuping og andre ting. Me ser viktigheita av å ha ei lokal forankring, og dette er grunnen til at Red Bull har kontor i fleire land. Det er ikkje alle ting som passar alle stader.

Ho fortel at dei har eigen TV-kanal som heiter Red Bull-TV der ein kan sjå mange av aktivitetane dei har som ei del av merkevarebygginga.

Litt historie

Red Bull blei utvikla på midten av 80-talet og har med åra utvikla seg til å bli ei merkevare i 175 land. I 2023 selde dei 12 milliardar boksar med energidrikk.

– Me sel ein livsstil, ikkje berre ei merkevare. Me brukar lite pengar på rebranding, men tenkjer heller på kva me kan byggje rundt det me allereie har, seier Ruud:

– Ver meir enn produktet. Ved å arrangere eventar, gir me folk noko dei hugsar. Dette vil gi folk fleire assosiasjonar til produktet.

Ho legg til at ein bør tenke gjennom kven ein vil vere på sosiale medie dersom ein skal vere til stades der.

– Ikkje legg kruttet her viss du ikkje har tenkt å lage skikkeleg innhold. Det handlar ikkje om å nå flest mogleg, men å engasjere dei som allereie er med, seier ho:

– Det lønner seg ikkje alltid økonomisk å gjere ulike stunt, men det gjer at folk hugsar oss.