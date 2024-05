I flere dager er det meldt om tørt vær her i distriktet. Meteorologene fra Yr har sendt ut et gult varsel om dette.

Med dette følger det også noen anbefalinger.

Ikke bruk ild

Følg lokale myndigheters instruksjoner

Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører

Som man ser på bildet under så gjelder dette for de neste fire dagene her i distriktet – og mange andre steder.

HUSK: Fra 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i Norge. I denne perioden er det ikke tillatt å tenne opp bål og grill, også engangsgrill, i eller i nærheten av skog og annen utmark.

For dem som liker seg i skog og mark, f.eks. kan man da brenne bål?

– Ved generelt bålforbud er det forbudt å brenne bål i skog og annen utmark. Du kan imidlertid brenne bål på plasser hvor det åpenbart ikke kan føre til brann. Du må selv vurdere om det er forsvarlig, og du er selv ansvarlig for at du ikke starter en brann. Er du i tvil om det er trygt å gjøre opp ild er det bedre å droppe det.