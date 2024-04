Frå venstre: Theodor, lytteven Jorunn Bjustveit, Filip og Maria speler Uno. God stemning i gruppa! Foto: Silje Talgø Klakegg

Kvart år samlast tredjeklassingar og frivillige lyttevener til generasjonsmøte på Finnøy skule. Om lag ein gong i veka mellom haust- og påskeferie møtast dei til lesing og gode samtalar.

– Dette er ei veldig kjekk tradisjon, seier Tone-Lise Reilstad som er ei av kontaktlærarane på trinnet:

– Det er synd at det er siste gongen, for både barn og vaksne synest at dette er kjekt.

Samlinga starta tysdag formiddag med song i Tone-Lise-stil, og alle barna var med. Dei kan synge både fint og høgt, og dei song på både norsk, engelsk og hebraisk.

Cordelia (t.v.) og Valentina tek seg like godt ein dans under musikkinnslaget. Foto: Silje Talgø Klakegg

Vanlegvis les dei yngre for dei eldre, men i dag fekk dei nytte ein god time på å spele spel og ete kake som sjølvaste Torbjørg «Tobbå» Hebnes hadde diska opp med.

Yatzi, Stigespel, Hatt-over-hatt og kortstokk delast ut på borda der alle barna sit i grupper saman med sin lytteven. Stemninga er god og ungane nøgde, sjølv om dei ser med lengsel bort på kakebordet innimellom.

– Det er kjekt å ha lytteven, fortel Håkon frå Talgje.

– Lyttevenen min kjem også frå Talgje, så eg kjente henne frå før.

– Kva les de når de har lytteven på besøk?

– Det blir mest leseleksa. Og så snakker me saman.

I dag har Håkon sin lytteven fri, og Ragnhild Valand frå Finnøy Frivilligsentral stiller som vikar.

– Eg er heldig og har fått lov til å vere med i mange av gruppene viss ein av lyttevenene har vore sjuke eller borte av andre grunnar, seier ho.

No er det vel eit halvt år til neste gong dei set i gang med Lytteven, og då er det trinnet under som får lov til å bli med i prosjektet.