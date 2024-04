Den 26. mars kjøpte Judaberg Utvikling AS ei tre dekar stor tomt i Judaberg sentrum for 4,9 millionar kroner av Stavanger Eiendomsbase AS, går det fram av eigedomsregisteret. På tomta står i dag deler av brakkeriggen til utbygginga av den nye sjukeheimen på Finnøy.

Tomta blei sist seld våren 2020 for 3,0 millionar kroner.

Judaberg Utvikling AS er eigd 50 prosent av Stephan Dickinson og 50 prosent av Knut Johan Tveit.

Eigedomsregisteret viser at det den siste månaden er seld fleire typar eigedomar både i Finnøy og Rennesøy.

