– Eg brenn for dette, at ungane skal få koma så tett inn på dyr og livet på ein gard, seier Elise Hodnefjell.

Ho er pedagogisk leiar i Skorpefjell barnehage og samtidig bonde i hop med mannen Karl Olav Hodnefjell på Mosterøy. Torsdag var ei avdeling ved barnehagen på gardsbesøk der dei fekk helsa på både høner, kyr og lam.

Frå jord til bord

Barnehagen har blant anna følgd kretsløpet til eit egg. Ungane har ruga fram egg og klekt ut kyllingar. Under turen til Hodnefjell torsdag fekk dei sjå vaksne høner og henta egg heim att for å laga noko godt.

– Her i sauefjøset fortel me som det er, at desse lamma skal me slakta til hausten for å få mat. Slik er livet på ein gard, seier Elise.

Saue- og mjølkebonde Karl Ove Hodnefjell fyra opp bålpanna på utsida av sauefjøset. Foto: Sigbjørn Høidalen

I matpausen får ungane nygrilla pølser og sjokolademjølk. Men dei strevar med å sitja roleg. Fleire masar om at dei vil inn til kopplamma att, som står i ein binge like ved.

Djup erfaring

– Dei får ta på ulla og bruka dei taktile sansane sine. Det blir ei veldig sterk oppleving, seier Elise.

Kasper Herold (4) har eit uvanleg godt lag med dyra. Tilliten går begge vegar. Foto: Sigbjørn Høidalen

Dei får kjenna på luktene òg. Ei jente held seg for nasen når me går inn i fjøset til dei vaksne sauene.

To sauer ligg for seg i ein binge. Dei er framleis drektige. Det er dei to siste som ennå ikkje har lemma. Ungane får høyra korleis det heng i hop.

Elles har dei stor moro av å hoppa frå ein halmball. Praksisstudent Sanna Ramsland tek dei imot i svevet.

Ikkje trening med det norsk hopplandslaget, men ikkje så langt ifrå. Praksisstudent Sanna Ramsland gjev støtte. Foto: Sigbjørn Høidalen

Rennesøy bondelag har hatt stor suksess med å oppmoda medlemene til å ta imot skular og barnehagar i lemminga og kalvinga. Bondelaget sponsar mat og drikke.

– Me begynte med dette i fjor. Me hadde bra respons då, men har endå betre respons i år, seier Karl Olav Hodnefjell, som i tillegg til å driva med sau og mjølk under Mastravarden sit i styret til det lokale bondelaget.