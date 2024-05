Kommunalutvalet Vis meir ↓ Sissel Knutsen Hegdal (H) er leiar.

Henrik Halleland (KrF) er nestleiar.

Andre medlem: Sissel Beate Fuglestad, Dag Mossige og Lotte Hansgaard (Ap), Tormod Wilson Losnedal (H), Leif Arne Moi Nilsen (Frp), Eirik Faret Sakariassen (SV) og Mette Vabø (V).

Har du ei politisk sak å ta opp? Noko du ønskjer å ta opp med nokre av dei som er med på å styre kommunen?

For dei som lurer på kva saker kommunalutvalet har ansvar for, kan du få ei grundig innføring på denne nettsida. Kort fortalt har utvalet ansvar for saker som handlar om overordna samfunns- og sentrumsutvikling, næringsutvikling og eigarskap, og dei har i tillegg eit ansvar for planstrategiar i kommunen.

Høyrast det tørt ut? Kanskje, men viss du spør dei, kan det jo hende at dei kan forklare det på ein betre måte. Du kan treffe dei mellom 12.30 og 13.00.

Om turen rundt i øyriket, seier ordførar og leiar for Kommunalutvalet følgjande:

– Eg bestilte denne turen med ein gong eg blei ordførar. Det er enormt viktig at me kjenner til moglegheitene i heile Stavanger.

Dei skal reise rundt til ulike næringsdrivande i øyane for å sjå kva som rører seg i den nordlegaste kommunedelen i Stavanger.

Som sagt er det også bondekafé på torsdag. Bordet er booka frå klokka 12, kan innbyggartorgkoordinator Rita Lindås fortelje. Ta deg ein pause frå slåtten og stikk innom.