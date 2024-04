Torsdag 11. april hadde UP ein promillekontroll i Nordbø-krysset på Rennesøy. I alt 55 sjåførar blei kontrollerte, men ingen utslag.

Søndag 14. april skapte ein bilstans i Byfjordtunnelen krøll i trafikken. Sjåføren tok beina fatt då bilen stoppa, som gjorde at tunnelen blei stengt i to omgangar. Blant anna supporterane til Brann på veg til Viking-kamp blei ståande i kø på Sokn, blir det meldt, men ikkje lenger enn at dei rakk kampen.