– Påsken er rett rundt hjørnet og våren er i anmarsj. Når snøen smelter blir småsteiner og annet rask i veibanen virvlet opp, og smeller inn i frontruten, sier kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige i ei pressemelding.

Flere steder i landet har det i perioder vært bare veier de siste ukene. Det medfører at sesongen for steinsprutskader har startet.

Dyr operasjon

Beregninger Gjensidige har gjort viser at nær 27.000 bileiere i Rogaland måtte innom et verksted for å reparere ruta eller få den skiftet i fjor.

Kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige. Foto: Gjensidige

– Det er ingenting som tyder på at denne trenden vil snu, sier Voll:

– Trolig vil rundt 700 uheldige bileiere i Rogaland oppleve denne type skade bare i løpet av påskeuka.

Det som tidligere «bare» var en glassrute, er nå fylt med ny teknologi som varmetråder, filvarsler, ulike sensorer, farge i glasset og head-up display. I tillegg kan ruta være en del av bilens bærende konstruksjon.

– I snitt koster det Gjensidige rundt 12.000 kroner å skifte ei rute. Samtidig ser vi flere og flere tilfeller der vi har ruteskift med kalibrering som havner på over 30.000 kroner, sier Voll.

Hold avstand

Hvis du får ei rose i frontruta, er det viktig å dekke den til raskest mulig med tape. En ubeskyttet sprekk vil bli fylt av skitt, og da kan det være umulig å reparere den.

– Det beste og enkleste rådet er å holde god avstand til bilen foran, men noen garanti mot en liten «rose» i frontruta er det ikke, avslutter Voll.

Denne saka er ei pressemelding fra Gjensidige.