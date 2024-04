DUSAVIK: 3.000 kvadratmeter flate snakker vi om når vi kommer inn i nytt varehus i Dusavik, rett ved baseområdet.

– Dette er noe det er snakket om i minst tre år, og vi fant et lokale som vi alle var enige om var egnet og ikke minst så ligger det i et bra område, sier Håkon Kavli, avdelingsleder ved det nye varehuset.

Fra før er det avdelinger på Bryne og Forus, men nå også på kommunegrensen Randaberg/Stavanger.

– Vi er først og fremst rettet inn mot proffmarkedet, men alle kan komme til oss, også for handel privat. Kort fortalt er vårt varehus for trelast og byggevarer til nybygg og rehabilitering. Vi har det du trenger for å bygge et hus, hvis det skal til.

Håkon Kavli fra Finnøy er avdelingsleder og styrer det nye varehuset i Dusavik. Foto: Per Thime

Lokalene er altså 3.000 kvadratmeter, hvor en del er nytt, mens resten av lokale er oppusset etter å ha stått tomt etter et oljeforetak i flere år. Bilder viser en viss aktivitet tilbake i 2020, men etter det har det stått tilnærmet tomt.

– Det er klart vi ser fram til dette, og tidligere denne uka hadde vi åpning hvor Stavanger-ordfører Sissel Knutsen Hegdal åpnet butikken, men hvor også håndballspiller Camilla Herrem var med. Det ble en flott åpning i det som nesten var sommervær her i Dusavik, eller Randaberg som jeg ofte sier.

Kavli forteller om et par fine åpningsdager hvor mange allerede har vært innom.

– Vi ønsker selvsagt og ta markedsandeler og med 3.000 kvadratmeter flate med både butikk og trelast så er vi optimistiske. Ute på trelastavdelingen har vi det meste og her inne i butikken er vi så absolutt konkurransedyktige på det aller meste.

Ved det nye varehuset er det fem ansatte, tre i butikken og to ute på avdelingen for trelast.