Kva er eit finare eventyr enn lemminga som går føre seg på gardane i Ryfylkeøyane i desse dagar? Svaret er ingenting. Finare eventyr finst ikkje.

Rennesøy bondelag oppmuntrar medlemene til å opna sauefjøsa sine for barnehagar og skuleklasser som vil koma og sjå, og interessa er stor.

Bondelagsleiar Aud Jorunn Bru er ei av fleire i Rennesøy som inviterer barnehagar og skuleklasser inn på garden i lemminga. Foto: Oddvar Vignes / Rogaland bondelag

– Mange vil koma, og me har vel ein åtte, ni gardar i Rennesøy som tek imot grupper, seier leiar Aud Jorunn Bru i det lokale bondelaget:

– Bondelaget spanderer pølser og sjokolademjølk til alle ungane.

Sjølv har ho dei siste dagane tatt imot fleire grupper på garden som ho og mannen driv på Bru, òg kjent som Kulturbruket Bru.

– Ungane har masse spørsmål, og dei synst det er stas å få halda eit kopplam, fortel Bru:

– Så kan me frå vår side seia noko om kor viktig det er å produsera norsk mat, og om at me må passa godt på dyra.

På Kulturbruket Bru har dei 170 sauer som lemmar i vår. Tysdag kveld var det åtte att.