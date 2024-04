– Pilotprosjektet har som me trudde vist at sjøvatnet nøytraliserer den syredannande fyllitten, seier dagleg leiar Glenn Time i Stangeland Miljø:

– Difor har me søkt Statsforvaltaren om å utvida prosjektet.

Seier Statsforvaltaren ja, kan det bli ein gullfugl for Stangeland Miljø og grunneigar Gallos Arena AS. Heile Stavanger by er nemleg bygd på syredannande fyllitt.

Berggrunnkart over Stavanger der grøn farge viser fyllitt og kvartsrik fyllitt. Foto: Norges Geologiske Undersøkelse

Svovel i sjakk

– Miljødirektoratet har sagt at fyllitten i Stavanger-området må handsamast som forureina masser. Alternativet er å køyra massane til Austlandet, viss me ikkje får godkjent utfylling på Hanasand, seier Time.

Glenn Time er dagleg leiar i Stangeland Miljø som har ein avtale med grunneigar Gallos Arena AS. Foto: Stangeland Miljø

Når den svovelhaldige fyllitten reagerer med luft og vatn blir det danna miljøskadeleg svovelsyre. I basisk og salthaldig sjøvatn blir svovelen halden i sjakk, er det mykje som tyder på.

– Me søkjer om å fylla ut 170.000 kubikkmeter i første omgang. Det vil kanskje halda til eitt år, men det er vanskeleg å sei nøyaktig, seier Time.

Dei neste ti åra kan bli tale om å fylla ut til saman 1,7 millionar kubikkmeter.

Varslar raskt svar

– Me har mottatt søknaden, seier sakshandsamar Tormod Hausken Jacobsen hos Statsforvalteren i Rogaland:

– Pilotprosjektet viser ingen utlekking. Me skal klare å gje eit svar rimeleg raskt.

I pilotprosjektet gav Statsforvaltaren løyve til at Stangeland Miljø i tillegg til svovelhaldig fyllitt kunne ta imot filterkaker frå Rogfast-utbygginga, det vil sei boreslam der det er fjerna mest mulig vatn. Her stiller myndigheitene krav til at massane må vere rimeleg reine.

«Utfyllingsområdet på Hanasand begynner å nærme seg definisjonen av et avfallsmottak, og det er vanleg praksis å stille krav til mottakskontroll hos avfallsmottak», skriv Statsforvaltaren i eit brev datert 14. mars.

Svimlande sum

Prisen for å levera eitt tonn masse på Hanasand er i dag 145 kroner.

– Viss massane må køyrast til Austlandet, kostar det tre gonger så mykje, seier Glenn Time.

Ein kubikkmeter veg kring to tonn, så då er det bare å gonga opp. Med 1,7 millionar kubikkmeter så blir det nokre kroner.

– Me har mange utgifter òg til handtering og sikring, seier Time:

– Ein måte å sjå det på er at me gjenbrukar fyllitten til å lage ei næringstomt. Eg vil sei det er eit godt miljøprosjekt.

Grunneigar Gallos Arena AS kjøpte tomta av Rennesøy kommune for åtte millionar kroner i 2019. Med på kjøpet følgde Hanasand ferjekai, som er bandlagt som reservekai for E39-sambandet over Boknafjorden fram til Rogfast står ferdig om ti år.