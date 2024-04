Me må bare nyta våren. Torsdag og fredag kan det koma litt regn i Ryfylkeøyane, men elles er det opplett og sol så langt varselet rekk.

Temperaturane skal halde seg moderat, med kring 10 grader på dagtid den neste veka.

Ifølgje det nye 21-dagarsvarselet til Yr er det mindre enn ein tredel sjanse for regn frå og med komande laurdag og heilt fram til 7. mai.

Me minner elles om at det frå 15. april til 15. september er eit generelt bålforbod her i landet. Det vil sei at det nå er forbod mot å fyre opp bål eller grille i nærheiten av skog og anna utmark.