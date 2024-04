Dette er om lag halve komiteen som arbeider med å få bygd turnhall på Finnøy. Frå venstre: Tor Eggebø, Lawrence Falkeid, Ingrid Michelle Landa og Lars Martin Lauvsnes Hetland. Foto: Silje Talgø Klakegg

Turn er ein idrett i stor vekst på Finnøy. Øyposten har tidlegare skrive om turngruppa Finnøy og Mastra som har hatt stor suksess i konkurranseturn.

Tor Eggebø, Ingrid Michelle Landa og Lawrence Falkeid frå idrettslaget presenterte planane dei har arbeida med den siste tida for kommunedelsutvalet, som var første instans av fleire dei vil ta kontakt med i høve ønsket om å bygge turnhall.

– Me er ein komite som har jobba med dette ei stund, seier Falkeid:

– No er me glade for å endeleg å kunne presentere det me har jobba med. De i kommunedelsutvalet er først, men me vil også ta det opp med idrettsrådet og på høgare politisk hald etter kvart.

På ønskjelista

Basishall for turn er på ønskjelista til idrettslaget. I ein basishall står utstyret framme heile tida så me slepp å rigge opp frå gong til gong.

– Dette er mykje og tungt utstyr som må riggast av våre frivillige kvar gong nokon skal trene, og dette tar tid og er belastande for kroppen, seier Falkeid.

Finnøy idrettslag er ein stor organisasjon med over 600 medlemmar, der over 100 er medlem i turn. Det er også venteliste for å bli med i turngruppa.

Treningane har funne stad i Finnøy fleirbrukshall sidan idrettslaget starta med turn.

– Det går litt ut over motivasjonen for dei som er med når me bruker så mykje tid på rigging, legg han til:

– Me har fått teikna ein hall som me ønskjer å plassere på den gamle fotballbanen øvst på Leikvoll. Denne må oppgraderast uansett, og me har moglegheita til å flytte noko av fotballen til Finnøy skule, der det også er fotballbane.

Om bygget

Ingrid Michelle Landa var initiativtakar for heile turnsatsinga på Finnøy, og er leiar for turngruppa. Ho fortalde kommunedelsutvalet om korleis bygget vil bli sjåande ut og kva det skal innehalde.

– I første etasje vil det vere garderobar, to aktivitetsrom, turnhall og styrkerom. I andre etasje har me plassert tribune, kjøkken og fleire rom til ulik bruk. I tillegg har me lagt inn eit eige barneturnrom. Då kan me få inn ganske mange som kan trene samtidig, seier ho:

– I den ferdige basishallen vil det vere skumgrop, trampolinar, hev-senk-tjukkasar der ein på ein tryggare måte kan øve på utfordrande triks. I tillegg skal det vere frittståande-golv.

Dei legg vekt på å forme bygget på ein måte som gjer at andre aktivitetar enn turn også kan få plass.

– Døme på dette kan vere trim for eldre, open barnehage, sommaraktivitetar, e-sport, kickboksing, styrkerom, sosiale treff og så vidare, seier dei.

Slik visualiserast det at hallen kan sjå ut i terrenget på Leikvoll. Foto: Eirin Nordbø Akselrod, Finnøy Idrettslag

Mål med prosjektet

Representantane for idrettslaget fortel at målet med bygginga av basishall er å fremje folkehelse og å sikre at turntilbodet som finst på Finnøy kan bestå.

– Det blir også moglegheit å skape eit betre turntilbod for dei som allereie er med. Dette vil gi oss større fleksibilitet og utvikling av konkurransegymnastar, seier Eggebø.

– I dag må me nytte søndagar på å reise med ein del av gymnastane til Ålgård for å trene i hallen der, legg Landa til:

– Me har også eit ønskje om å arrangere turnkonkurransar på Finnøy. Det er ikkje mogleg i dag.

– Konkurranseturnhall for lagkonkurranseturn finst ikkje i heile Stavanger kommune, bryt Falkeid inn:

– I Stavanger er det hall for apparat-turn. Har me skikkeleg turnhall på Finnøy vil me trekke til oss gymnastar frå øyane rundt, Tau, Rennesøy, Randaberg og Stavanger og andre stader. Allereie i dag har me eit samarbeid med Mastra.

Dyrt, men viktig

– Idrettslaget har ikkje råd til å betale dette sjølv. Det me treng frå kommunen, er 20 millionar i tilskot frå kommunen, og at kommunen legg ut for MVA-refusjonen, seier Eggebø vidare:

– Prisantydinga er på rundt 57 millionar kronar inkludert meirverdiavgift for nøkkelferdig bygg i den storleiken me har fått teikna.

Dei syner avslutningsvis ein film der svømmaren må fylle bassenget før svømmetreninga og der fotballspelaren sjølv må rulle ut kunstgraset før han skal spele.

– Dette er for å setje det litt i perspektiv. Det er mykje arbeid å plassere ut tungt utstyr, så Finnøy treng sårt denne basishallen, avsluttar Eggebø.