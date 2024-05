Tørt og varmt vær fører i dag til oppgradering av brannfaren utendørs.

Fram til torsdag formiddag var farevarselet gult, men det er nå endret til oransje fra meteorologene.

Det betyr at dette gjelder:

Anbefalinger

Ikke bruk ild

Følg lokale myndigheters instruksjoner

Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører

Konsekvenser

Vegetasjon kan svært lett antennes og veldig store områder kan bli berørt

Beskrivelse

Lokalt stor gress- og lyngbrannfare med stor spredningsfare, inntil det kommer tilstrekkelig nedbør.

Ifølge værvarselet skal det holde seg tørt i flere dager. Regn er ikke i sikte før onsdag eller torsdag neste uke, og ikke de store mengdene da heller.

Vi minner om at det er et generelt bålforbud her i landet fram til og med 15. september.