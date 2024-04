June Steinnes var noko frustrert då ho høyrde at det var vedtatt at kommunedelsutvala ikkje lenger skulle hjelpe til med å hente søppel frå dugnadsrydding på strender og friområde. I fleire år har ho arrangert ryddeaksjonar.

Det har vore stor usikkerheit knytt til kva reglar som gjeld etter at dette blei vedtatt, og kva konsekvensar dette vedtaket vil ha.

– Eg brenn jo for dette heile året, men her får også andre moglegheita til å bidra til reinare natur ved å delta på ein sosial og kjekk ryddeaksjon. Det er mange som set pris på å bli med på desse aksjonane, seier ho:

– Men eg synest det er vanskeleg å finne ut kva regler som gjeld. Og det er det ikkje berre eg som meiner.

Finn det som ikkje høyrer heime. Riktig – glasskår er dårleg i naturen. Både dyr og menneske kan skade seg på dei. Foto: Silje Talgø Klakegg

Usikker på reglar

Også Nils Petter Flesjå i Finnøy kommunedelsutval har vore noko usikker. Det blei gjort eit vedtak i Utval for Kultur, idrett og samfunnsutvikling som sa følgjande: «Felles kommunal ryddeaksjon i regi av bydels- og kommunedelsutvala avviklast».

– Eg har fått informasjon frå Cille Ihle som er leiar i det utvalet, og ho fortel at kommunedelsutvala framleis kan søkje UKIS om pengar til ryddeaksjonar.

Han legg til:

– Det undrar meg at denne saka ikkje vart handsama i UKIS og ikkje i Utval for Natur og Miljø, der ein skal ta seg av saker som omhandlar natur og miljø. I kommunedelsutvalet fekk me saka nærast som ein orienteringssak, men valde å melde tilbake at me framleis ønskjer eit kommunedelsvis fokus på ryddeaksjonar.

Det forpliktar

At han for tida syner engasjement i miljøvernsaka, handlar, som Øyposten skreiv om førre veke, om at kommunen har forplikta seg til kutt av klimagassutslepp.

– Det er jo eit todelt fokus, seier han vidare:

– Me har dei førebyggjande tiltaka som tilskot til elsyklar eller støtte til vindauge, men me må ikkje gløyme det som handlar meir om å rette opp skade som allereie har skjedd. Her er rydding av strender og friområde viktig.

– Det er dyra som bur i naturen, seier Steinnes:

– Alle kan vere uheldige. Det er ikkje all forsøpling som er gjort med vilje. Det er nok at det bles nok til at eit søppelspann veltar eller om du opnar døra i bilen og noko fell ut. Då er det fint viss alle kan hjelpe kvarandre med å rydde opp. Om alle som er ute tar med seg tre ting kvar, vil det snart vere langt reinare natur.

Kommunen seier

Silje Hauge i Stavanger kommune fortel at kommunen framleis vil hjelpe til med å hente søppel etter ryddedugnadar.

– Det er viktig at ein melder ifrå på førehand om aksjonen, seier ho til Øyposten:

– Me hentar framleis søppel, og det vil framleis vere gratis å levere søppel som er henta inn frå strendene til miljøstasjonen.

Ho viser til denne nettsida for å finne all informasjon om korleis kommunen kan hjelpe til med rydding. På nettsida finn du også kontaktinformasjon til dei som kan hjelpe deg å finne fram i jungelen av tiltak og hjelp som finst.

På nettsida Rydde Norge kan du sjå kva ryddeaksjonar som går føre seg, eller du kan leggje inn din eigen viss du vil arrangere ein dugnad sjølv.