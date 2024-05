Torsdag heldt Bioenergi Finnøy AS eit møte i kulturhuset Meieriet for å orientera bønder i øyane om status for ein framtidig biogassfabrikk på Finnøy. Kring 30 møtte fram.

– I sommar og haust vil me grundig kartleggja gardar i Finnøy og Rennesøy for å finna ut kor mykje gjødsel me kan rekna med, sa prosjektleiar Johann Mastin.

Til hausten vil selskapet avgjera om dei går vidare med planane, og til våren neste år om dei vil investera, kom det fram.

Kortreiste råvarer

I fjor kom kraftkonsernet Lyse inn som majoritetseigar i Bioenergi Finnøy, og dei har sett gode folk på saka. Johann Mastin er prosjektleiar for Bio Jæren AS i tillegg til selskapet på Finnøy.

Bioenergi Finnøy AS Vis meir ↓ Selskap oppretta på Finnøy for å bygge eit stort biogassanlegg på Lauvsnes. Etter ei aksjeutviding i desember 2023 eig kraftkonsernet Lyse 75 prosent av selskapet.

Prosjektet var i 2023 kostnadsrekna til 100 millionar kroner. Anlegget har fått tilsegn om 11,6 millioner kroner i støtte frå Enova.

Anlegget skal kvart år ta imot anslagsvis 55.000 tonn husdyrgjødsel frå bønder i Finnøy og Rennesøy og 15.000 tonn fiskeavfall. Berekna årleg biogassproduksjon svarar til 15 til 20 GWh straum. I tillegg kjem 2200 tonn CO₂ til bruk i drivhus.

I styret sit blant anna forretningsutviklar Esben Tonning Otterlei.

– Viss me skal få til ein biogassfabrikk i Norge, så er det i Rogaland, sa Otterlei:

– Men eg seier ikkje at det blir enkelt. Biogass har ein kjempevanskeleg verdikjede, med store logistikkoperasjonar. Så me vil bruka litt tid.

Han heldt fram at for å minimalisera transportbehovet er det fornuftig å dimensjonera ein fabrikk for mengda gjødsel og fiskeavfall som finst i Finnøy og Rennesøy.

Trafikk og logistikk

Av dei som møtte fram var det flest frå Finnøy, nokre frå sjølve Rennesøy og bare eit par frå sørsida av Mastrafjordtunnelen.

Kjetil Gård frå Talgje er skeptisk til at fabrikken er tenkt plassert på Lauvsnes, sidan det vil generera mykje tungtransport gjennom Judaberg sentrum. Han peika på Hanasand og Ladstein som eit betre alternativ.

Godt oppmøte, men ikkje smekkfullt i Osta-lageret torsdag kveld. Foto: Sigbjørn Høidalen

Petter Nærland, som driv med mjølkekyr, ammekyr og høner på Nærland, sette seg på lista over dei som er interessert.

– I dag må eg betala for å frakta hønsegjødsla til Austlandet, seier Nærland til Øyposten:

– Viss eg kan levera gjødsel til ein lokal biogassfabrikk og få tilbake ein fraksjon med mindre fosfor og meir nitrogen, blir det betre balanse. Eg kan bruka mindre kunstgjødsel, og det kan bli ein vinn-vinn-situasjon. Eg håpar på det.

Treng påmelding

Bioenergi Finnøy AS treng oppslutning frå 60 til 70 prosent av bøndene i Finnøy og Rennesøy for å få til den biogassfabrikken dei har tenkt. Nå gjeld det at så mange som mulig melder seg på.

Her kan du melda frå til Lyse at du er interessert

Utkast til intensjonsavtalar vil koma etter kvart.

Eitt av fleire spørsmål framover blir kva gardane vil trenga av utvida lagerkapasitet, og kva dei kan rekna med av støtte. Kva som skjer med biogassplanane på Mosterøy, er ein annan joker.

Går alt rett veg kan Bioenergi Finnøy sette spaden i jorda til hausten neste år og levera den første biogassen hausten året etter der, kom det fram under møtet.