– Søndag bestemte styret at me skal bli sjølvbetent butikk. Me er i gong med å bestilla og håpar å vera klare til sommaren, seier butikksjef Gunhild Hovda Grønås i Joker på Fogn.

Før påske gjorde butikken ei spørjeundersøking blant kundane, etter at fjoråret gav sviktande resultat, og i påska prøva dei med å ha ope frå klokka 12 til 15 alle helligdagane. Nå er daglegvarebutikken på Fogn klare til å ta det neste steget.

Ting skjer fort

I påska flagga Joker Skartveit på Halsnøy med at dei har blitt høgteknologisk butikk med ope frå 07 til 23 alle dagar. Ved inngangen til julehandelen i fjor var Coop Østhusvik først ut i øyane med å bli sjølvbetent. Dei har ope frå 06 til 24 alle dagar.

Korleis detaljane blir for Joker Fogn er ennå ikkje klart.

– Elektrikarane har vore her og sett, og dei kjem kanskje att i morgon. Så ting skjer nokså raskt, seier Grønås til Øyposten torsdag.

Stor respons

Erfaringa med å ha open butikk i heile påska var god, men å ha folk på jobb i alle helger har òg ein pris.

– Me hadde mykje folk innom i påska, så utvida opning var tydeleg veldig populært, seier Grønås.

I spørjeundersøkinga før påske fekk butikken inn 160 svar. Når me veit at det ved årsskiftet budde 357 personar på Fogn, så er det imponerande.

– Me merkar at folk har blitt meir bevisste om kor viktig det er å støtte opp om lokalbutikken. Me har òg høyrt på det folk sa og blant anna fått inn meir First Price-varer og andre brød frå Sandnes bakeri, seier Grønås.