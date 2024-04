Eit steinkast frå Vikevåg, utover Dalevegen, finn du eit næringsområde som har fått nye eigarar. Dei er villige til å bruke midler for å vidareutvikle området, og stadig fleire kjem på plass.

Eit døme på bedrifter som held til på området ved Dale på Rennesøy, er Rennesøy Bobilhotell. Det er eigaren av næringsområdet sjølv, Gaute Dahle som driv bubilhotellet.

– Mange ønskjer kanskje å eige sin eigen bubil. Det er ein praktisk måte å reise rundt på. Ein har senga og opphaldsrommet med seg, men det kan vere vanskeleg å finne plass til å oppbevare bubilen mellom helgeturane og feriane. Det er ikkje alle som har mykje tomt å parkere på. Dette ville me finne ei løysing på, fortel Dahle til Øyposten:

– Det er låst port og næringsområdet er dermed godt sikra. Dei som leiger plass til bubilen får eigen sikret adgang til inngangsporten.

Stor lagerhall

Han syner fram den store lagerhallen i Sjøkanten på Rennesøy. Hallen er fylt av bubilar i alle storleikar.

– Det er rundt 30 som leiger bubilen sin inn her. Dei fleste kjem frå Stavangerområdet, men me har også brukarar frå Finnøy og Rennesøy, seier han.

Han fortel at dei har fått gode tilbakemeldingar frå dei som lagrar bilen sin i bubilhotellet.

– Det er tilgang til bubilen 24/7, 365 dagar i året. Då er det berre å parkere personbilen her og ta ut med bubilen når ein vil. Dei styrer seg sjølv, så det er veldig praktisk.

Berre ein del

Han legg til at bubilhotellet berre er ein del av næringsområdet. I kontorbygget treff me Steinar Håvarstein, som også er med på prosjektet, saman med Eirik Voll og Stig Jakob Hanasand, som ikkje var til stades då Øyposten kom på besøk.

– Me har også ein del kontorplassar her. Om lag 30 til saman, og dei fleste står framleis ledige. Finnøy Contracting er ny leietaker som flytter inn i desse dager, fra før har Ekke Hydraulics og Mæland Service verkstad, kontor og lagerplass her, fortel Håvarstein:

– For ein del bedrifter kan det vere nyttig å ha både lagerplass og kontor same stad, og det kan me leggje til rette for her. Har du næring og treng ein plass å drive frå, er det gode moglegheiter for at det er plass til deg her. Bygget er framleis under utvikling, og kan tilpassast mange behov.

Nær sjøen

– Ei av fordelane med dette næringsområdet, er blant anna at det er tilgang til sjøen inne på området. Det opnar for å dekke fleire behov, legg Dahle til.

– Og utsikta frå kontora er fantastisk. Det er berre å ta kontakt med oss viss du kunne tenkje deg å bli ein del av kontorfellesskapet. Me forsøker å utvikle eit større miljø for næring her, og derfor er alt av interesse, avsluttar Håvarstein.