Då fristen gjekk ut 13. mars hadde Stavanger kommune fått inn 14 søknader, av desse 8 kvinner og 6 menn.

– Me kunne alltids ha ønskja eit breiare utval, men me har kandidatar her som er aktuelle. Me tek sikte på å gjera førstegongs intervju før påske, seier Geir Erik Ellefsen, kommunalsjef for velferd og sosiale tenester.

I utlysinga står blant anna dette om stillinga:

«Som virksomhetsleder vil du ha ansvar for å lede et dedikert team på elleve kompetente medarbeidere. Du kan forvente deg en variert arbeidshverdag og vil arbeide i nært samarbeid med andre NAV kontor, andre kommunale tenester, utdanningsinstitusjoner og næringslivet i kommunen.»

Kontoret ligg i Vikevåg sentrum, men Nav har òg ein møteplass på Finnøy, går det fram.

Her er den offentlege søkjarlista til jobben som verksemdsleiar til Nav Rennesøy og Finnøy: