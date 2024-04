Søndag 7. april er siste dag før piggdekk skal av i Sør-Norge.

Tryg Forsikring advarer mot å følge regelen slavisk.

– Det er bare dager siden siste snøfall, og hvis føret krever det, bør man vente med å skifte til sommerdekk, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring i ei pressemelding.

Værvarselet for øyene tilsier bare veier og bra med plussgrader hele neste uke.

Om skifte av piggdekk står dette i forskrift om bruk av kjøretøy:

«Piggdekk eller kjetting må ikke brukes i tiden fra og med første mandag etter 2. påskedag til og med 31. oktober om ikke føreforholdene gjør det nødvendig.»

I en fersk spørreundersøkelse for Tryg Forsikring svarer fire av ti at de ikke kjenner reglene for mønsterdybde for sommerdekk.

– Det er betenkelig at nesten halvparten av de spurte bilistene ikke vet hvor mye mønsterdybde man skal ha på sommerdekk, sier Brandeggen:

– Veitrafikkloven sier at mønsterdybda skal være minimum 1,6 millimeter, men vi anbefaler det dobbelte. Det er viktig å være godt skodd også på sommerføre.

På en regntung veibane vil lite mønsterdybde gi langt dårligere drenering, og ved bråbremsing får man lettere vannplaning og lengre bremsestrekning enn ellers, noe som kan bli fatalt ved sammenstøt, går det fram.