Mina, Jenny og Hanna kjem frå Ukraina og hjelp ofte til i kafé Banken. Foto: Silje Talgø Klakegg

Kafé Banken har vore arrangert i lunsjen kvar fredag sidan februar, og gjestane har ønskja å utvida konseptet til også å gjelde laurdagar.

– Endeleg får me det til, seier Tina Nådland, koordinator ved Rennesøy innbyggartorg:

– Me sende ut e-post til lag og foreiningar der me spurde om dei ville bli med på dette, og mange var positive. 6. april er det Ukrainsk foreining Rogaland som arrangerer, og seinare vil til dømes Kystlaget, Mastrafjord skulekorps og Rennesøy fotballklubb arrangere kafé. Kyrkja skal også stille opp nokre gonger.

Ho fortel at det har kome mange tilbakemeldingar om at folk ønskjer seg noko liknande fredagskaféen på laurdagen, då fleire har fri og mogelegheita til å vere med.

– Det har jo vore ein kjempesuksess med stort oppmøte kvar einaste gong, seier Nådland:

– Dette har nok vore etterlengta for mange i kommunedelen. Her har me ein kjekk, sosial møtestad der det er mogleg å kjøpe seg eit billig måltid og treffe folk ein kanskje ikkje ser så ofte.

Nådland fortel at dei har planlagt laurdagskafé i helgene ut juni.

– Sjølv hadde me ikkje hatt ressursar til å drive dette åleine, så her er det berre å takke dei frivillige som bidrar til at me faktisk allereie no kan utvide tilbodet. På laurdagane vil inntektane frå sal av mat gå til organisasjonane og laga som arrangerer.

Ho legg til at innbyggartorget og Næringsutvikling i Øyriket kjem til å arrangere ein laurdagskafé i løpet av våren.

– Då vil det bli marknad med sal av lokale produkt, seier ho:

– Me gler oss veldig til laurdag, og vonar at mange vil ta turen innom. Me held opent frå 11–15.

Ukrainsk Foreining skriv om arrangementet: «Me lovar ein spennande matoppleving med ukrainske nasjonalrettar, og sjølvsagt har me pølser, pizza, vaflar og kake på menyen».