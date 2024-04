Ryklame AS flytter til Midtøsten.

«Rennesøy-selskapene Iwannago og Ryklame går sammen for å styrke tilbudet for reiselystne nordmenn. I dag kunngjør selskapene et formelt partnerskap», skriver de i ei pressemelding.

Etter at Rennesøydagen er avviklet siste helga i august vil Ryklame ta flyet til Muskat og operere som en strategisk partner for Iwannago i Oman, går det fram.

Unik mulighet

Ekteparet Tom Egill og Alvilde Tobiassen flyttet fra Stavanger til Østhusvik i 2015. I 2022 startet de reklameselskapet Ryklame AS med kontorplass i gründerkollektivet over innbyggertorget i Vikevåg. De fikk raskt det lokale reiseselskapet Iwannago AS på kundelista.

– Da Iwannago spurte oss om å utvide samarbeidet, ble vi overrasket, sier Alvilde i pressemeldinga.

– Vi så ikke for oss dette, men partnerskapet åpner for veldig spennende muligheter. Vi anser tilbudet som en «once in a lifetime»-sjanse, legger hun til.

Iwannago jobber med å skreddersy reiser for et skandinavisk publikum til Afrika og Oman. Selskapet ble grunnlagt av ekteparet Kristin og David Lilleheim i 2020. Med Ryklame på plass i Oman kan de gjøre turene enda bedre og mer personlige, er planen.

Hele familien

– I september flytter vi til Omans hovedstad Muskat, sier Tom Egill Tobiassen til Øyposten:

– Vi tar ett år av gangen. Hva vi gjør med huset vårt i Østhusvik, har vi ikke helt bestemt. Det kan hende at vi selger.

Tidligere i vinter var de på ferietur til Oman for å se på forholdene der nede.

– Vi fant et lite område i Muskat der vi tenker å bo, sier Tom Egill.

Paret har en sønn på 8 år og ei datter på 9 år.

– De er begeistret for å prøve dette. Vi gleder oss veldig alle sammen, sier familiefaren.

Alternativt Syden

Tobiassen-familien blir nesten naboer med Kristin og David Lilleheim. De har flyttet fra Vikevåg og bor i Muskat med tre døtre på 6, 10 og 12 år.

– Ungene våre går på en veldig god internasjonal skole. Undervisninga er på engelsk, og så har de fire til fem timer i uka med arabisk. Så de lærer to språk i tillegg til norsk, sier David på telefon fra Oman.

Reiseselskapet har vokst så raskt at de trengte flere medspillere.

– Vi er glade for at Ryklame blir med oss på dette eventyret. Vi trenger å ha tettere kontakt med noen som kan reklame og markedsføring.

Han beskriver Oman som et trygt og godt land med en god sultan som styrer og med sommer hele året. Turistsesongen er fra oktober til mars. Fra april til september er det i varmeste laget.

Beholder noen broer

Ryklame legger opp til fortsatt å jobbe for kunder i Norge.

– De fleste kundene våre har vi allerede et digitalt forhold til. I dagens samfunn kan vi gjøre veldig mye over video og internett. Vi ser ikke dette som problematisk, seier Tom Egill Tobiassen i pressemeldinga.

I september reiser de til varmere strøk, men før det, fra 30. august til 1. september, skal Ryklame AS arrangere Rennesøydagen sammen med Lykkelig AS.

– Rennesøydagen 2024 blir den beste noensinne. Vi drar ingen steder før den er gjennomført, sier Alvilde Tobiassen i pressemeldinga.

Kart som viser hovedstaden Muskat i Oman: