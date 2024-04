20. februar blei det bestemt av fylkestinget i Rogaland at det skal innførast betaling på ferjene att. Dette starta opp førre måndag, om lag to veker etter planlagt oppstart.

Det var mykje som måtte på plass for å kunne gå i gang med betaling att. No er Kolumbus i gang, og no kan dei fortelje kor mykje det vil koste dei å ta inn betaling på fylkesvegferjene i Rogaland.

– Me måtte betale ein etableringskostnad på 350.000 kroner, fortel Morten Nesvik, rådgjevar i Kolumbus til Øyposten:

– I tillegg må me kvar månad betale 65.000 kroner for lisens til systemet.

Jon Dagsland skreiv førre veke i ein e-post til Øyposten at det blei forseinkingar i innføringa fordi det var mykje som måtte ordnast først.

– Årsaka til at dette har tatt noko tid, er at me har fått eit komplett billetteringssystem der ferjemannskapet kan skanna bilskilt med mobiltelefonen og derfrå utføre betaling via kort, faktura eller autopass-ordninga, skreiv Dagsland:

– For å innføra dette er det ganske mykje som må på plass både internt i Kolumbus, hos leverandør og hos tredjepartsleverandørar som Nets og Statens vegvesen.

Det har vore store protestar mot innføringa av betaling på ferjene, særleg frå næringslivet. Både tomatgartnar Jon Olav Runestad frå Fogn og bonde Birger Hetland frå Sjernarøy har vore aktive i debatten etter at vedtaket blei gjort i februar. Fylkesfleirtalet har så godt dei kan prøvd å forsvare valet dei har gjort, men øybuane ser ikkje ut til å ha gitt opp kampen.

Det er varsla konsekvensar for fylket etter revidert statsbudsjett i mai.