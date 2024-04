Formannskapet i Stavanger vedtok torsdag einstemmig at kommunen betalar for å greia ut kostnadene med jordkabel over både Bru, Mosterøy og Rennesøy til Nordbø. Målet er å unngå luftspenn når Lnett skal styrka kraftnettet i Ryfylkeøyane.

I debatten kom det fram ein brei skepsis til å få monstermaster gjennom jordbruks- og kulturlandskapet i Rennesøy.

Kabel i sjøen

Inger Lise Rettedal (H) fremja at ein i tillegg til jordkabel må utreda sjøkabel heile vegen frå Mekjarvik til sjølve Rennesøy.

– Etter som eg skjønnar er det dyrt å kopla sjøkabel og jordkabel. Eg meiner me må finna ut om ikkje sjøkabel heile vegen kan bli både enklare og billegare, sa Rettedal.

Ho fekk einstemmig tilslutning, men kommunedirektør Per Kristian Vareide hadde nokre innvendingar.

Ukjent meirkostnad

– Lnett seier at sjøkabel blir vesentleg dyrare enn jordkabel, i tillegg til at det kan forsinka heile prosjektet, sa Vareide:

– Utgreiinga i seg sjølv blir vesentleg større og dyrare, utan at me kan sei prisen. Då har formannskapet eit dårleg grunnlag for å gjera eit vedtak.

Løysinga blir at administrasjonen til neste møte finn ut kva ei sjøkabelutgreiing vil kosta, og så skal formannskapet bestemma om dei tek rekninga.