Frå og med måndag 15. april er det innført betaling på ferjene i Rogaland att. På Vassøy nærare Stavanger blir det meldt om ein større protestaksjon i morgontimane. På Judaberg stod Ottar Sandanger og John Kåre Søyland frå Arbeidarpartiet med kaffi og kjeks.

– Me vil markere det me meiner er eit heilt håplaust vedtak, seier Sandanger.

Diskret billettering

Elles var det stille og roleg på kaien måndag morgon. Bilane og traktorane som køyrer om bord på ferje merkar at noko har endra seg.

– Eg skannar bilskilta med mobilen, seier matros Thor Arne Rognsvåg på ferja til Fogn.

Matros Thor Arne Rognsvåg skannar skilta i det bilane og traktorane køyrer om bord. Foto: Sigbjørn Høidalen.

Betalinga skjer automatisk gjennom Autopass, som dei fleste køyretøy i Norge er kopla til. Utanlandske turistar utan Autopass får fakturagebyr, fortel Rognsvåg.

– Så langt i dag har me ikkje fått nokon reaksjonar, seier han.

Støtte i ferjekøen

Prisane for dei ulike ferjestrekka finn du på nettsida autopassferje.no, der du kan velja Rogaland og få opp alle ferjesambanda i fylket. På denne nettsida kan du òg oppretta ein forskotsavtale for ferjebillettar som gir 50 prosent rabatt for privatkundar og 40 prosent for bedrifter. Gjeldande forskotsbeløp for køyretøy under åtte meter er 2000 kroner, går det fram.

Ottar Sandanger spanderer kaffi og kjem i prat med Lise Andersen i ferjekøen. Ho jobbar i Rogaland brann og redning og skal til Sjernarøy for å feie pipene i nokre hytter der ute.

– Ho er heilt einig i at ferjene bør vere gratis, seier Ottar til Øyposten.