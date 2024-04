– Vi er fornøyd, og vet nå at Regjeringen gjør alt den kan for at øyboerne også i Rogaland får det håndslaget gratis ferjer representerer, og som Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Frp ikke unner dem, sier Senterpartiets gruppeleder i fylket, Hanne Marte Vatnaland, og fylkesleder i partiet, Birger Hetland, etter gårsdagens møte med den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet.

Vatnaland og Hetland er trygge på at politikerne i Rogaland får et klart signal fra regjeringen til fylkestinget 30. april.

De to Senterparti-politikerne fra Rogaland fikk på kort varsel i stand møtet, der temaet var hvordan man kan sikre at Rogaland ikke blir landets eneste fylke uten tilbud om gratis ferie.

– Som det allerede er sagt fra flere, er dette tilbudet alene det viktigste enkeltstående distriktspolitiske grepet for å bidra til utvikling og vekst i distriktene. Selv om vi har visst at også regjeringen ser saken slik, var det viktig enda en gang å få bekreftet at den ikke vil være en passiv tilskuer til at ordningen raseres, sier Hanne Marte Vatnaland, som i denne omgang ikke vil gå mer i detalj om hva som kommer fra sentrale myndigheter til fylkestingets møte.