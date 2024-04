– Eg er glad for at eg blei kjent med den gamle generasjonen. Dei var fysisk aktive i arbeidet, og det er bra for helsa, seier Louie Jayesingha.

Sjølv slit han med føtene og har trappa litt ned i jobben hos XL Bygg Finnøy. Men han jobbar så mykje som han kan.

– Eg blir nok ikkje pensjonist før eg ligg på Hesby, seier Louie.

Torsdag 11. april fylte han 67 år.

Reisa mot nord

Louie vaks opp i storbyen Colombo, hovudstaden i Sri Lanka, i ein relativt velståande familie med foreldre, to brør og ei søster.

– Det var ein veldig ulikeheit mellom folk der. Far ville til Vest-Europa, for der er det meir likeheit, så han søkte arbeid for oss ungane, fortel Louie.

Faren kjente nokon i Stavanger, og så blei det ordna jobb til Louie som dreng på garden til Tarald og Karin Lauvsnes på Finnøy:

– Eg kom til Norge 20. januar 1975. Den 5. februar begynte eg som dreng. Då var eg 17 år.

På denne tida var det fri arbeidsinnvandring til Norge. Stortinget innførte ein innvandringsstopp nett i 1975, men då var Louie allereie i full jobb.

Godt integrert

Me møter Louie heime i Fåhadlet på Judaberg. Han og kona Malini har eit stort hus med nydeleg utsikt utover Finnøyfjorden. Dei to døtrene deira er vaksne og har flytta ut.

Louie er over gjennomsnittet imøtekomande, kan me sei ut frå eiga erfaring, og han kjem lett i snakk med folk.

– Eg er ikkje feilfri, men eg har eit godt forhold til dei fleste, seier han:

– Då eg kom hit var eg i hop med ungdomane, og eg levde nokså likt som dei andre. Eg skilde meg ikkje så ut. Eg var ærleg og viste respekt til andre. Då får du òg respekt tilbake.

I mange år budde han utan familie på Finnøy. Han hadde ikkje stort anna val enn å bli integrert. Kona fann han i India. Dei gifta seg i 1994.

Ein mangesyslar

Etter halvtanna år som dreng fekk Louie jobb i ei industriverksemd på Judaberg, der han fekk god opplæring i sveising og lakkering. Seinare har han blant anna jobba som sjølvstendig med sveisearbeid rundt på gardane, fortel han.

– Eg har vore både ansatt og innsatt, seier han spøkefullt.

Louie er ein alt mulig-mann:

– Då eg kom til Finnøy var det ikkje så mykje fagfolk her ute. Folk måtte gjera mange ulike ting sjølv.

Bare eit par år etter at han kom til øya, kjøpte han hustomt i Fåhadlet. Huset stod ferdig i 1979.

Louie har etter kvart fått eit lysthus i tillegg til bustadhuset. – Eg har hus og hytte på same staden, seier han. Foto: Sigbjørn Høidalen

– Eg jobba mykje sjølv, og fekk god hjelp frå mange. At eg som ein vanleg arbeidar kan få eit så flott hus, ser eg som ein veldig god ting med dette samfunnet, seier Louie.

Resten av livet

På 67-årsdagen torsdag fekk han frukost levert på døra, som døtrene hadde ordna.

På kjøkkenet henge det ei skilt der det står at viss du vil ha frukost på senga i morgon, så må du leggja deg på kjøkkenet i dag.

Louie heime i stova. Foto: Sigbjørn Høidalen

På stovebordet ligg Bibelen:

– Eg trur på Gud. Eg trur på heile Bibelen, ikkje som ei ferdig historie, men som ei levande bok.

– Kva gjer du framover, Louie?

– Eg vil gjera så godt eg kan. Tida tek slutt ein gong. Viss nokon kan bruka meg til noko før det, så er eg glad.