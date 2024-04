Det var i oktober i fjor at mannen i 40-åra utan førarkort valde å setje seg bak rattet.

Så blei han tatt i for høg fart i fotoboksen i Mastrafjordtunnelen. Derfor blei han tiltalt for to saker, ei for hastigheit og ei for køyring utan førarkort.

Det blei skrive ut eit førelegg på 13.400 kroner som kan gjerast opp utan å gå innom rettsinstansane.

Det er ikkje kjend om mannen vil godta førelegget. Vel han å ta saka til retten, vil han risikere at bota blir høgare, og han vil då bli nøydd til å betale sakskostnadene til det offentlege.