Rundt midnatt natt til lørdag la Politiet i Sør-Vest ut denne meldinga på X:

«Kl. 23.56 melding om trafikkulykke, Fognavegen. Én bil involvert, kun fører i bilen. Ukjent skadeomfang, men fører er ved bevissthet. Nødetatene på vei til stedet.»

Ambulansebåten kom til stedet og tok med seg føreren/pasienten til Stavanger universitetssykehus.

Ulykka skjedde i Fognaveien, det vil si hovedveien som går rundt hele Fogn. Øyposten får opplyst fra folk på Fogn at stedet nærmere bestemt var på østsida av øya i nærheten av Storevik.

Fører var alene i bilen og opplyste til politiet at han hadde drukket alkohol, skriver plitiet på X. De melder samtidig at mannen framstår som lettere skadet og at nødvendige prøver er tatt av ham. Politiet oppretter sak.

Kart som viser omtrentlig ulykkesstedet: