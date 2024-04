«Stavanger kommune utreder ikke sjøkabel mellom Mekjarvik og Rennesøy.»

Slik lyder kommunedirektørens forslag til vedtak i ei sak som skal opp i formannskapet torsdag 25. april.

Rennesøy-politikarane Inger Lise Rettedal (H) og Tor Bernhard Harestad (Frp) likar ikkje det dei les.

Mislikar omkamp

– I formannskapet 14. mars var det stort fleirtal for å greia ut sjøkabelalternativet, seier Rettedal:

– Etter innspel frå kommunedirektøren blei me einige om å venta til neste møte for å få ein pris på kva sjølve utgreiinga vil kosta. I det neste møtet blei me presentert for Lnett sine kjensler, og nå når det har gått over ein månad får me vita at kommunedirektøren støttar seg til desse kjenslene.

Ho får støtte frå Tor Bernhard Harestad.

– Me sa klart frå kva me meinte i formannskapet 14. mars. Nå prøvar kommunedirektøren seg på ein omkamp, seier Harestad.

Må spara

Lnett har funne ut at det vil kosta mellom 300.000 og 1 million kroner å greia ut sjøkabel heile vegen frå Mekjarvik til Rennesøy. Ut frå grove analysar har dei rekna ut at eit slikt alternativ blir mellom 80 og 120 millionar kroner dyrare enn ei kombinert løysing med sjøkabel over fjordane og jordkabel over Bru og Mosterøy. Denne meirkostnaden er det Stavanger kommune som må betala.

Kommunedirektøren skriv:

«Kommunedirektøren anbefaler at kommunen bidrar til ønsket framdrift i prosjektet. Det er knyttet stor usikkerhet og økonomisk risiko for kommunen ved å utrede sjøkabel i den hensikt å finansiere utbygging.»

Og vidare:

«Kommunen skal redusere kostnader til drift og investeringer framover. På bakgrunn av dette vil kommunedirektøren ikke anbefale å utrede sjøkabel.»

Akseptabel pris

Høgre skal ha gruppemøte om saka onsdag kveld, får Øyposten opplyst.

– Jordkabel over Bru og Mosterøy er eit akseptabelt alternativ, men eg stolar ikkje på Lnett sine grove kalkyler, seier Rettedal:

– Viss sjøkabel viser seg å vera like billeg eller billegare enn jordkabel, så er sjøkabel det beste. Jordkabel kan til dømes koma i konflikt med arkeologiske funn.

Prislappen på opp til ein million for ei sjøkabelutgreiing, meiner ho er heilt innanfor:

– Eg nemnda faktisk akkurat ein slik pris då me diskuterte saka i formannskapet 14. mars.