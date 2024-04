Da Framtiden i våre hender i fjor undersøkte Bama og Coop sine tomatprodusenter i Sør-Spania fant de følgende:

Svindel med timelister

Ulovlige oppsigelser og trakassering

Uverdige og helseskadelige arbeidsforhold

Avsløringene burde indirekte kunne styrke tomatproduksjonen på Ryfylkeøyene.

Mer norske varer

– Gartnerhallen er ikke part i saken, og derfor uttaler jeg meg på generell basis, sier Edle Skavland.

Hun er tomatgartner på Talgje og sitter i styret til Gartnerhallen, organisasjonen av norske produsenter som leverer frukt og grønt gjennom Bama.

– Det stilles høye krav til arbeidsvilkår i norsk produksjon av frukt og grønt. Vi forventer at det stilles tilsvarende krav til produsenter i utlandet som selger til Norge, sier Skavland:

– Uavhengig av denne konkrete saken er det lettere å ha innsikt i norsk produksjon enn produksjon i land vi importerer fra. Dette både fordi vi åpenbart produserer tettere på det norske markedet, som gir økt innsikt og transparens, men også fordi det er strenge krav til arbeidsvilkår i norsk lovverk, jevnlige tilsyn og stort fokus på arbeidsvilkår.

Hun mener funna til Framtiden i våre hender burde styrke posisjonen til tomater fra blant annet Finnøy og Rennesøy.

– Forbrukerne er tydelige på at de ønsker norske varer, og vi som produserer frukt og grønt i Norge kan produsere mer. Derfor bør også grossister og handelen prioritere å tilby norske varer, sier Skavland.

Må rydde opp

Miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender har samlet dokumentasjon og intervjuet over 20 arbeidere, fagforeninger, bønder og leverandører. De har sendt informasjonskrav i to omganger til Bama og Coop, og i november i fjor var de en uke på feltarbeid i Almería, tomathovedstaden i Sør-Spania, skriver de.

Plastdrivhusa i Almería i Sør-Spania dekker fire ganger størrelsen til Stavanger by. Foto: Åsta Skjervøy / Framtiden i våre hender

– Vi kan ikke akseptere at menneskene som høster og pakker tomater for oss jobber under ulovlige og uverdige arbeidsforhold. Her må Bama og Coop rydde opp, sier leder Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender i ei pressemelding.

Her er detaljer i funna til miljøorganisasjonen:

De fleste rettighetsbruddene gjelder underbetaling. Arbeidere fikk oppført lavere timeantall enn de faktisk jobbet, og noen måtte jobbe gratis for å få utbetalt ferielønn.

Rettsdokumenter viser at leverandører holdt tilbake lønn på ulovlig vis og gjennomført ulovlige oppsigelser.

Arbeidere forteller om jevnlig verbal trakassering, overvåking, dårlig beskyttelse mot sprøytemidler og manglende drikkevann i varme drivhus.

Produsenter endrer arbeidsgiver for å unngå at arbeidere bygger opp ansiennitet og rett på faste kontrakter. Arbeidere har blitt sparket for å be om rettigheter de har krav på.

Til etterretning

Bama og Coop tar funna til etterretning og sier de vil undersøke sakene nærmere.

Fremtiden i våre hender vil ikke at norske grøntaktører skal forlate Spania, snarere tvert imot.

– Tomatprodusentene vi besøkte i Almería oppga Marokko som den største trusselen mot gode arbeidsforhold i regionen. Det er fordi enda billigere varer derfra presser spanske selskaper til å holde lønningene lave, sier Bakken Riise til E24.

Halvparten av tomatene Norge importerer kommer fra Spania, skriver Framtiden i våre hender.

Utnytting av rettighetsløse migrantarbeidere er utbredt i Sør-Spania, men forholda er ikke nødvendigvis bedre i Marokko, går det fram,

Bama skriv dette om hvor opptatt de er av gode vilkår for arbeiderne i Spania, Marokko og rundt forbi:

«Det innebærer et sterkt engasjement i arbeidet med bærekraft, gode arbeidsforhold i landene vi handler med og transparens i verdikjeden. Eventuelle avvik fra kravene, løses med en dialog- og prosessorientert tilnærming.»

Kart som viser «tomathovedstaden» Almería: