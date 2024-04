Det arbeidast stort sett i eitt felt, og dermed kan kolonnar frå begge retningar køyre gjennom tunnelen samstundes. Det har ikkje vore mange minuttane å vente på ledebil. Foto: Silje Talgø Klakegg

Ledebilane køyrer i skytteltrafikk gjennom tunnelen, og to felt blir nytta for å la trafikk passere.

– Vi har 8 ledebiler som er i drift gjennom døgnet, og dessutan ei trafikkvakt som er uavhengig av kolonnene, fortel byggeleiar i Statens vegvesen, Tom Sverre Knutsen, til Øyposten.

Mykje arbeid

Asfaltskadar skal reparerast, dreneringa under vegbana skal skiftast enkelte stader og i tillegg skal det gjerast forarbeid til at delar av tunnelen skal asfalterast seinare i vår.

– Me fortset med dette opplegget til me er ferdige, men avsluttar seinast 05.30 fredags morgon. Me gjer det me kan for å unngå å stenge to felt inne i tunnelen, men kan ikkje garantere det. Må me stenge to felt vil me unngå å gjere det i rushtida, legg Knutsen til.

Nødvendig vedlikehald

Han fortel at det har vore mykje arbeid i tunnelane den siste tida.

– Me har full forståing for at med dette i tillegg, så kan det oppfattast som ekstra krevjande, seier Knutsen og prosjektleiar Bjørn I Andersen i Statens vegvesen.

– Men dette er eit helt nødvendig vedlikehald som ikkje kan vente, og då er me nøydd til å gjere det no for at me framleis skal kunne tilby trygge tunnelar. Me skal gjere vårt ytste for å minimere påverknaden dette vil ha på trafikantane, men ber om forståing for at det vil kunne oppstå noko kø, spesielt på dei mest trafikkerte tidspunkta. Men då er det viktig å minne om at me gjør dette arbeidet for alle dei som køyrer denne vegstrekningen, understrekar dei.

Etter påske vil tilsvarande arbeid også utførast i Byfjordtunnelen. Også tidspunkt for dette vil bli godt varsla på førehand.