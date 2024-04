Lavere strømpris gjorde at driftsresultatet for energikonsernet Lyse sank fra svimlende 12,5 milliarder kroner året før til 7,9 milliarder kroner. Konsernets eiere, det vil si 14 kommuner i Sør-Rogaland, får likevel til salt i grauten.

Resultatet etter at staten har krevd inn skatt er nokså likt fra året før, og konsernstyret foreslår faktisk å øke samlet utbytte litt.

– Vi fortsetter å ta tunge investeringsløft for å bidra til digitalisering og elektrifisering både regionalt og nasjonalt. Lyse er godt posisjonert for å fortsette å bidra i dette arbeidet samtidig som vi skaper verdier for våre offentlige eiere, sier konsernsjef Eimund Nygaard i ei pressemelding.

Her er utbytte for 2023 til eierkommunene som konsernstyret har blitt enig om. I talla for utbytte er inkludert renter og avdrag på ansvarlige lån:

Eierkommune Utbytte for 2023 Stavanger 439.804.327 kr Sandnes 187.817.171 kr Sola 84.056.622 kr Time 56.082.625 kr Klepp 40.667.596 kr Hå 36.397.931 kr Randaberg 31.532.052 kr Eigersund 28.377.885 kr Strand 24.348.629 kr Hjelmeland 9.558.664 kr Gjesdal 8.972.066 kr Lund 6.856.466 kr Bjerkreim 4.923.577 kr Kvitsøy 2.240.612 kr Sum 961.636.224 kr

Her er nøkkeltall fra Lyses årsregnskap: