Når Restauration set kursen frå Stavanger mot New York den 4. juli neste år, skal Signy Bråtveit vere med til Falmouth på sørvestspissen av England. Turen markerer 200-årsjubileet for norsk utvandring til Amerika, og Signy har slektstrådar til to av dei fremste utvandrarpionerane, viser det seg.

Det er lærar og lokalhistorikar Gunnar A. Skadberg som har leita i slektshistoria til Signy, født Ladstein. Han har tidlegare gitt ut boka «Øve dammen i Junaiten», om utvandringa til Amerika sett frå Stavanger og Ryfylke.

Nils Svenssen Kingestad (1789–1842) var tippoldefar til Signy, har Skadberg funne ut. Nils hadde ei søster som heitte Martha (født 1786), som då blir femmenning til Signy. Martha var gift med skipper Johannes Jacobsen Steine, som eigde størsteparten av Restauration. Ekteparet Martha og Johannes pluss dottera Martha Helene Johannesdatter var tre av passasjerane på Restauration under den historiske overfarten i 1825, går det fram.

Signy har dessutan ei tipptippoldemor, Eli Andersdatter Økstre (1761-1826), som gifta seg opp att etter ho blei enke og fekk sonen Knut Olsen Eide. Knut vaks opp på Finnøy i nabolaget til Kleng Pedersen Hesthammer, seinare kjend som Cleng Peerson. I 1821 drog Knut og Kleng til USA i lag for å finna jordbruksareal der utvandrarar kunne busetja seg.

Nettsida cleengpeerson.no skriv dette om kva som hende etter at Cleng kom tilbake frå speidarturen:

«Sommeren 1824 vendte Peerson tilbake til Stavanger og avga rapport til oppdragsgiverne. Det var hans klare oppfatning at utsiktene for religionsfrihet og levebrød var gode i New York. På bakgrunn av Peersons informasjon og videre diskusjoner, ble det besluttet at en gruppe skulle emigrere fra Stavanger til New York neste sommer.»