Nyleg fekk Restauration venneforening telefon frå ein mann i New York som bad om eit kontonummer. Kort tid etter stod ein million kroner på konto.

Pengane skal gå til den store amerikaturen under utvandrarjubileet i 2025, og givar er skipsreiar og utvandra stavangermann Ragnar Meyer-Knutsen. Pengegåva gjer at Restauration nå ligg til klargjering hos Ryfylke trebåtbyggjeri på Judaberg.

Der det begynte

Det var styreleiar Ann Irene Sem-Henriksen i venneforeininga som kom med nyheita til NRK Rogaland nyleg. Øyposten tok ein tur bort til trebåtbyggjeriet for å høyra kva som skjer.

– Me skal korta inn baugspydet, for å gjera seglinga tryggare. I tillegg skal me laga fleire køyer ned i rommet pluss gjera nokre andre justeringar, seier Jørn Flesjå.

Han driv trebåtbyggjeriet nede ved Fåholmen og hadde ei sentral rolle då kopien av den gamle utvandrarsluppen blei bygd nett her for kring 15 år sidan.

– Du får bort til båten og sjå. Eg har ein lærling som jobbar der. Det er son min, seier Jørn.

I spora til far

Om bord på Restauration møter med Kristoffer Flesjå, byggmeister som nå går i spora til faren.

Kristoffer Flesjå i luka ned til lugaren. Foto: Sigbjørn Høidalen

– Eg lagar tre nye køyer, seier Kristoffer:

– Og så skal et setja inn ei dør inn til kjøkkenet, så det blir mulig med litt meir privatliv.

Køyene må vere akkurat passe store, seier Kristoffer Flesjå, så ikkje passasjerane blir kasta hit og dit. Foto: Sigbjørn Høidalen

Frå før var det åtte køyer. Nå blir det elleve til saman.

Når me veit det var 52 personar i den originale Restauration som la ut frå Stavanger den 4. juli 1825, så skjønnar me at dei hadde det trongt.

Trebåtbyggjeriet reknar med å bruke nokre veker på jobben.

Frå 4. juli til 9. oktober neste år skal båten segla frå Stavanger til New York for å markera 200-årsjubileet for den norske utvandringa til Amerika.