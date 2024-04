Familieverksemda Agromiljø på Finnøy har spesialisert seg på utstyr for å handtera gjødsel. Siste veke var dei på Galta for å overlevera eit komplett anlegg med tusen meter slange, pumpe, to slangetromlar og stripespreiar.

– Me sel 25 til 30 slike anlegg i året, til bønder over heile landet, seier dagleg leiar Kyrre Vastveit i Agromiljø:

– Stripespreiaren sender gjødsla ned på bakken mellom grasstråa, som gir minimal lekkasje av ammoniakk og mindre lukt.

Når slangar og alt er montert, går det unna. Under testinga sist veke var dei oppe i 300 kubikkmeter i timen.

Med spreieanlegget følgjer tusen meter med slange. Foto: Mathias Vignes

– Eg er godt fornøgd så langt, men eg har ikkje køyrd så mykje ennå. Eg skal ut igjen i dag, er planen, seier Eirik Voll til Øyposten måndag.

Han er tomatgartnar, kyllingbonde og mjølkebonde på Galta og har 240 dekar som skal gjødslast med hjelp av det nye anlegget frå Finnøy.

– Når eg er i gong klarer eg 60 dekar i timen. I tillegg kjem ein del flyttearbeid, seier Voll.

Tysdag melder dei regn, så då er måndag ein god spreiedag.