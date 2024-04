Dei fleste får behaldaren til venstre. Viss du heller ønskjer den andre, må du melde frå om dette sjølv - og bestille tømming når den er full. Foto: Stavanger kommune

Me har den mørkgrå til restavfall, og ein mørkgrå med brunt lokk til matavfall. Desse tømmast annakvar veke.

I tillegg har me ei mørkgrå kasse med grønt lokk, og i denne kastar du papp og papir. Ein gong i månaden blir denne tømt.

Det oransje spannet som du kastar glas- og metallemballasje og den raude kassa med farleg avfal blir tømt når du bestiller tømming av dei.

No får du nok ei kasse med grønt lokk, og i denne skal du kaste hageavfall i. Stavanger kommunen informerer på sine nettsider om at det ikkje vil medføre større gebyr for innbyggjarane.

Innbyggjarar på Finnøy og Rennesøy fikk melding om at behaldarane snart køyrast ut på tirsdag. Dei ikkje-landfaste øyane

Statleg krav

Då me gjekk inn i 2023 kom det eit statleg krav om å skilje mat- og hageavfall. No har dei fleste i Stavanger kommune fått melding om at dei snart vil få den nye kassa til hageavfall.

Du har to val; anten ein 140 liters behaldar som tømmast annakvar veke, eller du kan tinge ein 400 liters behaldar som du sjølv må bestille tømming av. Viss du helst vil ha den store behaldaren, må du sjølv kontakte kommunen for å utføre byttet.

I den kan du legge alt som veks og gror i hagen. Grovt sett handlar det om gras, løv, hageplanter, greiner, kvister, små stammer og liknande.

Visst du kastar hageavfall i behaldar for matavfall når dei nye behaldarane er køyrt ut, vil ikkje matavfallet bli tømt.

Nettmøte om avfall

Aftenbladet hadde førre veke eit nettmøte om sortering av avfall. Der kom det ein del svar frå IVAR Iks og Stavanger kommune på spørsmål frå lesarane.

«Det er mange gode grunner til at lauv, plengras og greiner ikkje lenger skal kastes saman med matrestar, kaffigrut og rekeskal:

Det er nå lovpålagt at alle norske kommunar må sørge for at mat- og hageavfall frå hushaldningane sorteres kvar for seg. Hele Norge skal ikkje lenger blande rekeskal og greiner frå hagen i same dunk.

Ressursane i avfallet ditt unyttes mykje betre og vi får ei større klimagevinst.

Betre sortering gir lågare driftskostnader, som er med på å halde avgifter og gebyrer lågast mogleg».

Elles er det ei viktig presisering at potteplanter og avskorne blomster frå blomsterbutikken og framande arter i norsk natur skal i restavfall.

– Årsaka til dette er at nokon fagmiljøer har funnet uheldige plantevernmiddelrestar i slike planter som kan vere uheldige å få i komposten, skriv Siv Margrethe Figved frå Stavanger kommune.

Slik får du beholderne dine tømt

Kva for ein ukedag avfallet blir tømt, finn du i tømmekalenderen for din adresse.

Både kommunen og du som innbyggar har plikter i forbindelse med avfallstømming. På tømmedagen ved din adresse må du:

plassere beholderen fremme ved kanten av køyrbar veg før kl. 06.

plassere beholderen slik at handtaket vender mot gata og renovatøren

sørge for at lokket er lukka.

sørge for at avfallsbeholderen ikkje overstig maksimal vekt (50 kg for ei standard størrelse på 140 liter).

trille beholderen tilbake til egen eigedom snarast mogleg etter tømming.

Ikkje-landfaste øyar

Tusenkronerspørsmålet her er om dette også vil gjelde for dei ikkje-landfaste øyane.

– Nei, seier Siv Margrethe Figved til Øyposten:

– Men dei ikkje-landfaste øyane har moglegheita til å bestille henting av avfall på lik linje med alle dei andre i kommunen. Då må du gå inn på nettsida hentavfall.no og bestille henting av søppel. Her kan du blant anna få levert hageavfall.

Til hausten vil også plastsorteringa i Stavanger kommune starte opp.

– De vil få informasjon i god tid før me skal i gang, informerer Figved.